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Расходы россиян на покупку новых автомобилей с начала года выросли на 6%

6 ноябрь 2019 (14:05)

УрБК, Москва, 06.11.2019. За 9 месяцев 2019 года россияне потратили на покупку новых легковых автомобилей 1 трлн 819 млрд руб. Это на 6% больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

На покупку отечественных автомобилей было потрачено 179 млрд руб., зарубежных — 1 трлн 640 млрд руб.

Как отмечают эксперты, рост емкости рынка в денежном выражении связан с увеличением средневзвешенной цены, показатель которой вырос на 8,5%. При этом продажи новых автомобилей за это время снизились на 2%.

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