Новости дня

Расходы россиян на покупку новых автомобилей с начала года выросли на 6%

УрБК, Москва, 06.11.2019. За 9 месяцев 2019 года россияне потратили на покупку новых легковых автомобилей 1 трлн 819 млрд руб. Это на 6% больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщает аналитическое агентство «Автостат».



На покупку отечественных автомобилей было потрачено 179 млрд руб., зарубежных — 1 трлн 640 млрд руб.



Как отмечают эксперты, рост емкости рынка в денежном выражении связан с увеличением средневзвешенной цены, показатель которой вырос на 8,5%. При этом продажи новых автомобилей за это время снизились на 2%.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">06 ноябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 14:05</span><br /><strong>Расходы россиян на покупку новых автомобилей с начала года выросли на 6%</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 06.11.2019. За 9 месяцев 2019 года россияне потратили на покупку новых легковых автомобилей 1 трлн 819 млрд руб. Это на 6% больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщает аналитическое агентство «Автостат». </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091122-rashody-rossiyan-na-pokupku-novyh-avtomobiley-s-nachala-goda-vyrosli-na-6.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: