Новости дня

В Екатеринбурге реконструируют пешеходный мост через реку Ольховку

УрБК, Екатеринбург, 06.11.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о подготовке к реконструкции пешеходного моста через реку Ольховку и благоустройству набережной. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте администрации города.



«В соответствии с постановлением, администрации Железнодорожного района города Екатеринбурга разрешено осуществить подготовку проектов планировки и межевания территории. В реконструкцию будет включено: организация пешеходных и велосипедных дорожек, наружного освещения, архитектурной подсветки, тематических зон отдыха и общественного пространства в районе исторической плотины реки Ольховка (ул. Колмогорова)», — говорится в сообщении.



Напомним, что в ближайшие два года также запланированы работы по благоустройству набережной реки Исеть, от ул. Челюскинцев до моста УрГУПС.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">06 ноябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 12:30</span><br /><strong>В Екатеринбурге реконструируют пешеходный мост через реку Ольховку</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 06.11.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о подготовке к реконструкции пешеходного моста через реку Ольховку и благоустройству набережной. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте администрации города.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091118-v-ekaterinburge-rekonstruiruyut-peshehodnyy-most-cherez-reku-olhovku.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: