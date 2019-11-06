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В Екатеринбурге реконструируют пешеходный мост через реку Ольховку

6 ноябрь 2019 (12:30)

УрБК, Екатеринбург, 06.11.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о подготовке к реконструкции пешеходного моста через реку Ольховку и благоустройству набережной. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте администрации города.

«В соответствии с постановлением, администрации Железнодорожного района города Екатеринбурга разрешено осуществить подготовку проектов планировки и межевания территории. В реконструкцию будет включено: организация пешеходных и велосипедных дорожек, наружного освещения, архитектурной подсветки, тематических зон отдыха и общественного пространства в районе исторической плотины реки Ольховка (ул. Колмогорова)», — говорится в сообщении.

Напомним, что в ближайшие два года также запланированы работы по благоустройству набережной реки Исеть, от ул. Челюскинцев до моста УрГУПС.

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