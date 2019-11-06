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В Екатеринбурге к 2030 году количество особо охраняемых природных территорий увеличится до 40

УрБК, Екатеринбург, 06.11.2019. В администрации Екатеринбурга прошло совещание о реализации стратегического проекта «Зеленый город». Об этом говорится в сообщении на официальном сайте муниципалитета.



Координационный совет по стратегическому развитию под председательством первого заместителя главы Екатеринбурга Александра Ковальчика рекомендовал актуализированную версию проекта «Зеленый город» с учетом замечаний к рассмотрению на заседании программного совета стратегического развития Екатеринбурга.



Документ был разработан в целях сохранения и развития зеленого фонда Екатеринбурга и создания благоприятной среды для жизни и отдыха горожан.



«Цели и задачи актуализированного проекта остаются неизменными — это сохранение и качественное содержание объектов городской рекреации. К примеру, количество объектов со статусом «Особо охраняемая природная территория местного значения» с 2004 по 2019 годы выросла до 18, и до 2030 года мы планируем увеличить их до 40», — сообщила председатель комитета благоустройства Тамара Благодаткова.



Проект также предусматривает массовое озеленение крыш городских сооружений, что, по замыслу разработчиков, позволит решить проблему подземных паркингов, которые занимают большую часть дворовых территорий новостроек.



«Немаловажным фактом стало и финансирование тех или иных работ по реконструкции парков и скверов из областного бюджета с 2014 года. В рамках реализации национальной программы «Формирование современной городской среды» с 2017 года появились и федеральные средства, что сказалось в лучшую сторону на количестве и качестве произведенных работ», — говорится в сообщении.



По предложению исполняющего обязанности заместителя главы Екатеринбурга по связям с общественностью Алексея Редина, в актуализированную версию проекта разработчики внесут не только пункт об общественных обсуждениях наиболее значимых реноваций городского пространства, но и их обязательное освещение в социальных сетях.

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