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«Уральская энергетическая строительная компания» задержала зарплату 640 сотрудникам
6 ноябрь 2019 (10:10)
УрБК, Екатеринбург, 06.11.2019. АО «Уральская энергетическая строительная компания» (входит в состав ГК «Юнако») после вмешательства прокуратуры в полном объеме погасило задолженность по зарплате на сумму более 41,8 млн руб.
«В ходе надзорных мероприятий установлено, что в организации АО «Уральская энергетическая строительная компания» присутствует задолженность по оплате труда за сентябрь 2019 года перед 640 работниками организации на общую сумму свыше 41,8 млн руб.», — говорится в сообщении пресс-службы Свердловской области.
Прокуратура открыла дело об административном правонарушении по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата заработной платы», а также внесла представление в адрес генерального директора предприятия об устранении выявленных нарушений.
По результатам рассмотрения дела выявленные нарушения устранены, лицо, допустившее их, привлечено к дисциплинарной ответственности.
«В ходе надзорных мероприятий установлено, что в организации АО «Уральская энергетическая строительная компания» присутствует задолженность по оплате труда за сентябрь 2019 года перед 640 работниками организации на общую сумму свыше 41,8 млн руб.», — говорится в сообщении пресс-службы Свердловской области.
Прокуратура открыла дело об административном правонарушении по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата заработной платы», а также внесла представление в адрес генерального директора предприятия об устранении выявленных нарушений.
По результатам рассмотрения дела выявленные нарушения устранены, лицо, допустившее их, привлечено к дисциплинарной ответственности.
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