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Казна РФ оплатит жительнице Екатеринбурга стоимость утерянного следователями мобильного телефона

УрБК, Екатеринбург, 06.11.2019. За утерянный следователями мобильный телефон казна Российской Федерации заплатил жительнице Екатеринбурга более 6 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



В 2016 году женщина приобрела для своей несовершеннолетней внучки телефон Alcatel стоимостью 6 тыс. 846 руб. В 2017 году внучка горожанки была признана потерпевшей в рамках расследования СУ СК России по Свердловской области уголовного дела, а ее мобильный телефон был изъят следователем.



Однако телефонный аппарат не был приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства и в камеру хранения вещественных доказательств следственного отдела по Железнодорожному району Екатеринбурга не помещался. Бабушке как законному представителю несовершеннолетней он также возвращен не был. По факту утери следователем мобильного телефона была проведена служебная проверка, подтвердившая его пропажу.



Женщина обратилась с иском о возмещении имущественного ущерба и взыскании компенсации морального вреда в Ленинский районный суд Екатеринбурга, который частично удовлетворил исковые требования горожанки. С Российской Федерации в лице Следственного комитета РФ за счет казны взыскан ущерб в размере 6 тыс. 846 руб., расходы по оплате государственной пошлины — 400 руб., расходы на оплату услуг представителя — 10 тыс. руб.



С таким решением не согласилось третье лицо — Следственное управление Следственного комитета России по Свердловской области. В поданной в областной суд апелляционной жалобе представитель ведомства просил решение отменить, ссылаясь на то, что стоимость мобильного телефона не подтверждена и является голословной, поскольку доказательств, подтверждающих стоимость данного телефона с учетом износа, стороной истца не представлено.



Судебная коллегия, изучив материалы дела, согласилась с выводом суда первой инстанции о том, что истцу в результате виновных и противоправных действий должностных лиц следственного отдела причинен материальный ущерб — утерян мобильный телефон. Истец представила суду квитанцию, подтверждающую покупку ею телефона марки Alcatel за 6 тыс. 846 руб. В силу объективных причин, вызванных утратой телефона, истец была лишена возможности представить суду телефон для доказательства его иной стоимости с учетом его технического состояния и срока эксплуатации. В связи с этим ни у суда первой инстанции, ни у суда апелляционной инстанции не имелось оснований для взыскания ущерба в меньшем размере.



При этом в силу положений статьи Гражданского процессуального кодекса именно на ответчике лежит обязанность представить доказательства о ином размере ущерба. Однако данных доказательств суду представлено не было.



Свердловский областной суд оставил без изменений решение Ленинского районного суда Екатеринбурга.

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