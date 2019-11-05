Команда ЕВРАЗа завоевала 18 медалей на чемпионате WorldSkills Hi-Tech 2019

Фотография предоставлена региональным центром корпоративных отношений «Урал» ЕВРАЗа

Фотография предоставлена региональным центром корпоративных отношений «Урал» ЕВРАЗа

Фотография предоставлена региональным центром корпоративных отношений «Урал» ЕВРАЗа

Фотография предоставлена региональным центром корпоративных отношений «Урал» ЕВРАЗа

Фотография предоставлена региональным центром корпоративных отношений «Урал» ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 05.11.2019. Команда ЕВРАЗа завоевала 18 медалей на национальном чемпионате рабочих профессий WorldSkills Hi-Tech 2019. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.«Представители ЕВРАЗ НТМК удачно выступили в двух компетенциях. Сотрудники дирекции по информационным технологиям ЕВРАЗ НТМК Александр Полищук и Артем Карташов получили серебро в компетенции «Мехатроника». Александр неоднократно побеждал в корпоративных чемпионатах по методике WS, участвовал в научно-технических конференциях комбината, в 2019 году получил 4 место в конкурсе «Славим человека труда». Электромонтер крупносортного цеха ЕВРАЗ НТМК Андрей Репьёв получил бронзу в компетенции «Электромонтаж». В чемпионате он принимал участие первый раз, в 2019 году занял первое место среди представителей комбината в конкурсе «Лучший молодой рабочий по профессии», — говорится в сообщении.Золотые медали команде компании принесли сотрудники сибирских предприятий ЕВРАЗа. Слесарь-ремонтник цеха по ремонту технологического оборудования Абагурской фабрики Евразруды Евгений Коретников стал лучшим в «Обработке листового металла». Инженер центральной лаборатории автоматизации и механизации Александр Мажарин получил две золотые медали в компетенции «Реверсивный инжиниринг»: в основном зачете чемпионата и во II Открытом Евразийском чемпионате по стандартам WorldSkills.Серебро получили начальник бюро нестандартного оборудования Максим Парамонов («Инженерный дизайн CAD»), электрогазосварщик цеха по ремонту металлургического оборудования Николай Вязигин («Сварочные технологии»), электромеханик службы технического обслуживания и ремонта ЕВРАЗ ЗСМК Семен Бабушкин («Промышленная автоматика»), слесарь-ремонтник рельсобалочного цеха ЕВРАЗ ЗСМК Илья Захаров и ведущий инженер-электроник центральной заводской лаборатории ЕВРАЗ ЗСМК Владимир Мотин («Мобильная робототехника»). Бронза у лаборанта химического спектрального анализа центральной заводской лаборатории ЕВРАЗ ЗСМК Полины Гергель («Лабораторный химический анализ»).Впервые в соревнованиях приняли сотрудники ЕВРАЗ ЗСМК старше 50 лет. В номинации «Навыки мудрых» золото завоевал Сергей Уваров («Электромонтаж»), серебро — Марина Сидорашко («Лабораторный химический анализ»), Алексей Беляков («Неразрушающий контроль») и Константин Васюченко («Охрана труда»).Среди юниоров команды ЕВРАЗа серебро завоевали воспитанники новокузнецкого Центра детского (юношеского) технического творчества «Меридиан» Анастасия Житяйкина и Александр Шмыголь («Мобильная робототехника»), а также Макар Мухин и Максим Никифоров («Электромонтаж 12+»). Две бронзовые медали команде принесли тагильчане, ученики школы № 75/42 Василий Ульгин и Кирилл Холкин («Мехатроника»), и представители подшефной НТМК школы № 49 Илья Калинин и Данил Чадов («Электромонтаж 14+»).«Команда ЕВРАЗа принимала участие в 12 компетенциях. Из года в год качество подготовки наших работников растет, усложняются и задания чемпионата. Важно, что участники успешно применяют полученные знания в повседневной жизни на своих рабочих местах», — отметил управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев.Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech 2019 проходил в Екатеринбурге в шестой раз. С 28 октября по 1 ноября на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» представители 39 ведущих российских холдингов и лидеров отечественной промышленности соревновались в 48 компетенциях.