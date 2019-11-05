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Ведущие российские банки отказываются работать с маткапиталом по льготной ипотеке

УрБК, Москва, 05.11.2019. Крупнейшие российские банки с широкой региональной сетью отказываются принимать материнский капитал в качестве первоначального взноса по ипотеке с господдержкой для семей с двумя и более детьми.



Как сообщают «Известия», получить льготный жилищный кредит под 5-6% годовых теперь не получится в ВТБ, Россельхозбанке, Газпромбанке, Райффайзенбанке, МКБ и Совкомбанке. Жалобы клиентов относительно данной ситуации появились на специализированных интернет-форумах.



При этом в колл-центрах кредитных организаций подтвердили невозможность использовать маткапитала для первоначального взноса. Банки аргументируют это решение тем, что застройщики не хотят ждать несколько месяцев, пока Пенсионный фонд РФ переведет им государственную субсидию за второго ребенка.



Хотя в Сбербанке «Известиям» сообщили, что средства материнского капитала принимают для льготного жилищного кредитования семей с детьми при условии, если застройщик подождет, пока ПФР перечислит деньги финансовой организации. В Центробанке России убеждены, что ведущие кредитные организации, не принимающие средства маткапитала в качестве полного или частичного взноса для льготного жилищного кредитования, не нарушают закон.



Напомним, что в апреле этого года были изменены условия ипотечной программы с господдержкой, по которой семьи с двумя и более детьми могут получить жилищный кредит со сниженной процентной ставкой до 6% годовых. Причем льготная ставка теперь должна действовать не три, пять или восемь лет, а в течение всего срока ипотечного кредитования.

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