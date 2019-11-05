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Компания «Вымпелком» к концу III квартала закрыла около 150 салонов сотовой связи
5 ноябрь 2019 (16:22)
УрБК, Москва, 05.11.2019. «Вымпелком» к концу III квартала закрыл около 150 салонов сотовой связи, работающих в России под его брендом, сообщает «Коммерсантъ».
Оптимизация ритейла на фоне перехода спроса в онлайн позволила компании увеличить рентабельность. Массовое закрытие салонов может стать сигналом для всего сотового рынка, ожидают аналитики.
Основная часть из них — примерно 120 салонов — были закрыты в III квартале, на конец которого у «Вымпелкома» осталось чуть менее 3 тыс. монобрендовых салонов, а также около 1,7 тыс. салонов, работающих по франшизе, уточнила она.
Закрытие салонов было основным фактором сокращения затрат оператора на офисную недвижимость и поддержало динамику показателя EBITDA по итогам третьего квартала, говорится в материалах группы Veon (также работает на рынках Украины, Алжира, Пакистана и др.), в которую входит «Вымпелком».
Сокращение розницы «Вымпелкома» следует за проведенным в прошлом году разводом акционеров ритейлера «Евросеть». По его итогам «Вымпелком» получил около 1,5 тыс. бывших магазинов «Евросети», оставшиеся вошли в группу «Связной» бизнесмена Олега Малиса и «МегаФон». В августе 2018 года «Вымпелком» объявил о завершении ребрендинга приобретенных салонов. На их интеграцию Veon в 2018 году потратила 35 млн долл. США (2,43 млрд руб. по курсу ЦБ на конец года).
Оптимизация ритейла на фоне перехода спроса в онлайн позволила компании увеличить рентабельность. Массовое закрытие салонов может стать сигналом для всего сотового рынка, ожидают аналитики.
Основная часть из них — примерно 120 салонов — были закрыты в III квартале, на конец которого у «Вымпелкома» осталось чуть менее 3 тыс. монобрендовых салонов, а также около 1,7 тыс. салонов, работающих по франшизе, уточнила она.
Закрытие салонов было основным фактором сокращения затрат оператора на офисную недвижимость и поддержало динамику показателя EBITDA по итогам третьего квартала, говорится в материалах группы Veon (также работает на рынках Украины, Алжира, Пакистана и др.), в которую входит «Вымпелком».
Сокращение розницы «Вымпелкома» следует за проведенным в прошлом году разводом акционеров ритейлера «Евросеть». По его итогам «Вымпелком» получил около 1,5 тыс. бывших магазинов «Евросети», оставшиеся вошли в группу «Связной» бизнесмена Олега Малиса и «МегаФон». В августе 2018 года «Вымпелком» объявил о завершении ребрендинга приобретенных салонов. На их интеграцию Veon в 2018 году потратила 35 млн долл. США (2,43 млрд руб. по курсу ЦБ на конец года).
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