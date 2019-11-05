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В Екатеринбурге задержан подозреваемый в ограблении пунктов микрокредитования и магазинов

УрБК, Екатеринбург, 05.11.2019. В Екатеринбурге задержан гражданин, подозреваемый в совершении нескольких грабежей и разбойных нападений на микрофинансовые организации, магазины и торговые точки. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.



3 ноября были совершены нападения на три адреса: неизвестный, угрожая ножом, похитил порядка 5 тыс. руб. из микрокредитной организации на улице Сыромолотова, позже — на Родонитовой (2 тыс. руб.). Третий адрес находился на ул. Ильича. Там человек с теми же приметами похитил 5,5 тыс. руб.



В тот же день нападавшего задержали во дворе дома, где он снимал жилье. Им оказался нигде не работающий 39-летний житель Режа, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления и незаконный оборот наркотиков. Позже удалось установить его причастность к совершению еще семи грабежей и разбоев, совершенных на территории Екатеринбурга и Режа. Мужчина признал свою вину.



В его квартире обнаружили нож и сигнальный пистолет, которые гражданин, вероятно, использовал при совершении нападений, одежду, схожую с той, что была на нем, а также пачку билетов «Банка приколов». Как выяснилось, в ходе одного из нападений менеджер отдал вместо настоящих денег бутафорские. Однако отсутствие материального ущерба не влияет на квалификацию преступления.



Были возбуждены уголовные дела по различным частям статей 161 и 162 УК Российской Федерации («Грабеж» и «Разбой»). Максимальное наказание, предусмотренное за эти преступления, составляет до десяти лет лишения свободы. На время следствия мужчина помещен под стражу.

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