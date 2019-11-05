Атомщики отличились мастерством

В Екатеринбурге 1 ноября завершился VI Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills (Hi-Tech). В чемпионате приняли участие команды 39 ведущих российских корпораций, холдингов и предприятий. Абсолютным чемпионом стала команда Росатома, завоевавшая 22 золотых и 5 серебряных медалей.Отметим, что соревнования проходили с 28 октября по 1 ноября при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, правительства Свердловской области, АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», ведущих российских корпораций и предприятий. В этом году в них участвовали 738 конкурсантов из 53 регионов Российской Федерации, они показывали свое мастерство в рекордном количестве компетенций: их число достигло 48. Работу конкурсантов оценивали свыше 670 опытных экспертов.Команда Росатома приняла участие в этих соревнованиях уже в пятый раз. В 2019 году в основной состав сборной вошли сотрудники отрасли, студенты и преподаватели профильных вузов, показавшие высокие результаты на отраслевом чемпионате AtomSkills, а также в ходе дивизиональных отборочных этапов.Начиная с 2015 года, Росатом нарастил число компетенций чемпионата почти в три раза — с 8 до 27. В этом году отраслевая сборная была представлена во всех зачетных группах: основной зачет (27 компетенций, 98 участников,115 экспертов), юниоры (10 компетенций, 24 участника, 15 экспертов) и «Навыки мудрых» (возрастная категория старше 50 лет: 10 компетенций, 11 участников). Возраст самого юного участника — 14 лет, самого опытного — 63 года.В основной категории — работников крупнейших российских корпораций и компаний в возрасте от 16 до 49 лет — состязания прошли в 22 компетенциях. Обладателем денежного приза в 1 млн руб. стала участница команды Росатома по компетенции «Лабораторный и химический анализ» Светлана Тегенцева, которая набрала наибольшее количество баллов за выполнение конкурсных заданий по всем компетенциям категории «Инженерные и производственные технологии». Таким же призом была награждена и ее наставница Юлия Разина.В чествовании победителей и призеров чемпионата, которое состоялось 1 ноября, принял участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.«Чемпионат World Skills Hi-Tech — это не только соревнования профессионалов своего дела, это реальный механизм повышения производительности труда, обеспечения технологического роста, преемственности лучших трудовых традиций, формирования новых уникальных компетенций в самых современных, наукоемких отраслях промышленности. Главное в любом производстве — не станки и не производство, главное — человек думающий, умеющий и постоянно совершенствующийся», — сказал глава региона.Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев отметил, что на участниках чемпионата лежит особая миссия: изменить технологический уклад страны.«Сегодня с нами в зале сидит огромная национальная сборная, сборная профессионалов страны, и именно этой сборной придется воплощать в жизнь и создавать в нашей стране технологический уклад 20-х годов этого столетия. У вас огромная миссия — фактически совершить четвертую технологическую революцию, привести страну к новому высокоэффективному производству. Вы доказали, что вы с этими технологиями на «ты», что они вам подвластны», — отметил глава Росатома.Таким образом, сборная Росатома в пятый раз стала лидером в общем медальном зачете на чемпионатах WorldSkills Hi-Tech. Сегодня она имеет в своей копилке порядка 70 золотых медалей.