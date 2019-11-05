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Компанию «Русский хром 1915» в Первоуральске оштрафовали на 200 тыс. рублей за размещение отходов без лицензии
5 ноябрь 2019 (15:33)
УрБК, Екатеринбург, 05.11.2019. Свердловский областной суд оставил без изменения решение Росприроднадзора о наложении административного штрафа на АО «Русский хром 1915». Об этом говорится в сообщении облсуда.
«При проведении плановой выездной проверки специалистами Росприроднадзора в июле текущего года было установлено, что АО «Русский хром 1915» размещает отходы на эксплуатируемых площадках. При этом лицензия предприятия на этот вид деятельности закончилась еще 1 января 2019 года. На основании проверки должностным лицом Росприроднадзора был составлен протокол об административном правонарушении. АО «Русский хром 1915» привлечено к административной ответственности за размещение отходов III-IV класса опасности в отсутствие действующей лицензии на данный вид деятельности. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. руб.», — говорится в сообщении.
Судьей Первоуральского городского суда постановление должностного лица оставлено без изменений.
Защитник юридического лица обжаловал решение в Свердловском областном суде, просил отменить постановление судьи и прекратить производство по делу. Судья апелляционной инстанции, проверив материалы дела, не нашел оснований к отмене постановления. Вопреки доводам, предприятие размещало отходы, что подтверждается материалами дела.
Отмечается, что в настоящее время акционерное общество принимает меры по переоформлению лицензии на данный вид деятельности.
«При проведении плановой выездной проверки специалистами Росприроднадзора в июле текущего года было установлено, что АО «Русский хром 1915» размещает отходы на эксплуатируемых площадках. При этом лицензия предприятия на этот вид деятельности закончилась еще 1 января 2019 года. На основании проверки должностным лицом Росприроднадзора был составлен протокол об административном правонарушении. АО «Русский хром 1915» привлечено к административной ответственности за размещение отходов III-IV класса опасности в отсутствие действующей лицензии на данный вид деятельности. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. руб.», — говорится в сообщении.
Судьей Первоуральского городского суда постановление должностного лица оставлено без изменений.
Защитник юридического лица обжаловал решение в Свердловском областном суде, просил отменить постановление судьи и прекратить производство по делу. Судья апелляционной инстанции, проверив материалы дела, не нашел оснований к отмене постановления. Вопреки доводам, предприятие размещало отходы, что подтверждается материалами дела.
Отмечается, что в настоящее время акционерное общество принимает меры по переоформлению лицензии на данный вид деятельности.
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