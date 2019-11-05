Новости дня

Официальный курс доллара США снизился на 78 коп., евро — на 1 руб. 6 коп.

5 ноябрь 2019 (15:11)

УрБК, Москва, 05.11.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 ноября 2019 года. Курс долл. США снизился на 78 коп. до 63,25 руб., евро — на 1 руб. 6 коп. до 70,42 руб.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: