Новости дня
Свердловский Фонд капитального ремонта получит более 1 млрд рублей субсидий из областного бюджета
5 ноябрь 2019 (14:53)
УрБК, Екатеринбург, 05.11.2019. Региональному Фонду содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области выделят больше 1 млрд руб. в качестве субсидий из областного бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
Согласно принятому проекту, на эти цели из свердловского областного бюджета в 2020 году будет потрачено 371 млн 317,6 тыс. руб., в 2012 году — 381 млн 837 тыс. руб. и в 2022 году — 397 млн 110,6 тыс. руб. Таким образом, общая сумма субсидии Фонду капитального ремонта составит 1 млрд 150 млн 265,2 тыс. руб.
Ранее, в конце октября, правительство Свердловской области одобрило законопроект об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2022 и 2023 годов, прогноз социально-экономического развития региона, программу управления государственной собственностью и закон о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования. В частности, прогноз доходов областной казны на 2020 год составил 260 млрд руб., что выше первоначально утвержденного на 11 млрд руб. При этом ожидается, что основные бюджетообразующие налоги — на прибыль организаций и на доходы физических лиц — обеспечат 75% налоговых и неналоговых доходов областной казны.
Согласно принятому проекту, на эти цели из свердловского областного бюджета в 2020 году будет потрачено 371 млн 317,6 тыс. руб., в 2012 году — 381 млн 837 тыс. руб. и в 2022 году — 397 млн 110,6 тыс. руб. Таким образом, общая сумма субсидии Фонду капитального ремонта составит 1 млрд 150 млн 265,2 тыс. руб.
Ранее, в конце октября, правительство Свердловской области одобрило законопроект об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2022 и 2023 годов, прогноз социально-экономического развития региона, программу управления государственной собственностью и закон о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования. В частности, прогноз доходов областной казны на 2020 год составил 260 млрд руб., что выше первоначально утвержденного на 11 млрд руб. При этом ожидается, что основные бюджетообразующие налоги — на прибыль организаций и на доходы физических лиц — обеспечат 75% налоговых и неналоговых доходов областной казны.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Свердловское правительство одобрило проект бюджета на 2020 год
- Госдума рассмотрит в первом чтении проект бюджета РФ до 2022 года
- В Госдуму сегодня внесут проект бюджета РФ до 2022 года
- Правительство РФ рассмотрит проект бюджета и прогноз экономического развития на 2020-2022 годы
- Прогноз по доходам свердловского бюджета в 2018 году улучшили на 4,5 млрд рублей