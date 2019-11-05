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Группа ЧТПЗ приняла участие в телемосте президента РФ с участниками движения WorldSkills
5 ноябрь 2019 (14:36)
УрБК, Екатеринбург, 05.11.2019. Президент РФ Владимир Путин пообщался с участниками движения WorldSkills. Об этом говорится на сайте Кремля.
На связи были представители крупных компаний, учебных заведений и чиновники. Одной из компаний, которую пригласили принять участие в телемосте, стала Группа ЧТПЗ.
Председатель совета директоров компании Андрей Комаров в ходе своего выступления рассказал, что Группа ЧТПЗ одной из первых в стране поддержала движение WorldSkills.
«Вложение в систему развития персонала и в систему подготовки персонала мы считаем не затратами, а фундаментальными инвестициями в стоимость компании. Время летит быстро, и в следующем году будет уже 10 лет Белой металлургии. За эти годы мы не только создали программу подготовки кадров «Будущее Белой металлургии», но и с 2012 года одни из первых поддержали движение WorldSkills, подписав с ними договор», — заявил Андрей Комаров.
По его словам, за семь неполных лет сотрудники предприятий Группы ЧТПЗ завоевали 136 медалей на чемпионатах профмастерства WorldSkills.
«Сегодня мы разговаривали с начальником цеха «Железный Озон 32» Антоном Лоскутовым о том, что такое один чемпион WorldSkills на нашем предприятии. Его зовут Саша Литвиненко. Саша сократил скорость выплавки стали на 1 минуту. Его изобретение каждый год дает миллиарды рублей. Что такое WorldSkills для нашей системы подготовки кадров? Это 20 специализированных квалифицированных специалистов, которые каждый год участвуют не только в системе подготовки чемпионата WorldSkills, но и в системе подготовки кадров, в том числе проводят демонстрационный экзамен», — сообщил Андрей Комаров.
Студент программы «Будущее Белой металлургии» по специальности «Обработка металлов давлением» Игнат Евдокимов в рамках телемоста рассказал о своем опыте участия в чемпионатах WorldSkills.
«В 8-м классе я побывал на экскурсии на ПНТЗ (Первоуральский новотрубный завод) и сразу же решил, что после 9 класса пойду учиться на программу «Будущее Белой металлургии». Когда поступил, начал совмещать учебную и волонтерскую деятельность. Мне удалось поработать на Национальном чемпионате WorldSkills Hi-Tech в качестве волонтера. Там я увидел, как работают высококвалифицированные участники и захотел попробовать свои силы. Я начал подготовку к 6 региональному чемпионату. Я победил, занял 1 место. К тому же я был впечатлен примером одного из старшекурсников — Максима Популова, который участвовал в международном чемпионате WorldSkills Абу-Даби 2017. Я продолжал тренироваться, я тренировался в Бразилии, соревновался в Китае и смог обойти своих конкурентов на отборочном этапе мирового чемпионата. В составе национальной сборной я выступил на международном чемпионате WorldSkills Kazan 2019 и был удостоен медальона за профессионализм в компетенции «Промышленная механика и монтаж», — отметил Игнат Евдокимов.
На связи были представители крупных компаний, учебных заведений и чиновники. Одной из компаний, которую пригласили принять участие в телемосте, стала Группа ЧТПЗ.
Председатель совета директоров компании Андрей Комаров в ходе своего выступления рассказал, что Группа ЧТПЗ одной из первых в стране поддержала движение WorldSkills.
«Вложение в систему развития персонала и в систему подготовки персонала мы считаем не затратами, а фундаментальными инвестициями в стоимость компании. Время летит быстро, и в следующем году будет уже 10 лет Белой металлургии. За эти годы мы не только создали программу подготовки кадров «Будущее Белой металлургии», но и с 2012 года одни из первых поддержали движение WorldSkills, подписав с ними договор», — заявил Андрей Комаров.
По его словам, за семь неполных лет сотрудники предприятий Группы ЧТПЗ завоевали 136 медалей на чемпионатах профмастерства WorldSkills.
«Сегодня мы разговаривали с начальником цеха «Железный Озон 32» Антоном Лоскутовым о том, что такое один чемпион WorldSkills на нашем предприятии. Его зовут Саша Литвиненко. Саша сократил скорость выплавки стали на 1 минуту. Его изобретение каждый год дает миллиарды рублей. Что такое WorldSkills для нашей системы подготовки кадров? Это 20 специализированных квалифицированных специалистов, которые каждый год участвуют не только в системе подготовки чемпионата WorldSkills, но и в системе подготовки кадров, в том числе проводят демонстрационный экзамен», — сообщил Андрей Комаров.
Студент программы «Будущее Белой металлургии» по специальности «Обработка металлов давлением» Игнат Евдокимов в рамках телемоста рассказал о своем опыте участия в чемпионатах WorldSkills.
«В 8-м классе я побывал на экскурсии на ПНТЗ (Первоуральский новотрубный завод) и сразу же решил, что после 9 класса пойду учиться на программу «Будущее Белой металлургии». Когда поступил, начал совмещать учебную и волонтерскую деятельность. Мне удалось поработать на Национальном чемпионате WorldSkills Hi-Tech в качестве волонтера. Там я увидел, как работают высококвалифицированные участники и захотел попробовать свои силы. Я начал подготовку к 6 региональному чемпионату. Я победил, занял 1 место. К тому же я был впечатлен примером одного из старшекурсников — Максима Популова, который участвовал в международном чемпионате WorldSkills Абу-Даби 2017. Я продолжал тренироваться, я тренировался в Бразилии, соревновался в Китае и смог обойти своих конкурентов на отборочном этапе мирового чемпионата. В составе национальной сборной я выступил на международном чемпионате WorldSkills Kazan 2019 и был удостоен медальона за профессионализм в компетенции «Промышленная механика и монтаж», — отметил Игнат Евдокимов.
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