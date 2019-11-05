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Счетная палата признала неэффективность региональных программ капремонта

УрБК, Екатеринбург, 05.11.2019. Региональные программы капремонта, реализация которых идет с 2014 года, не справляются со своими задачами. Об этом говорится в исследовании Счетной палаты.



Так, согласно данным Росстата и Минстроя, объем жилого фонда, имеющего износ от 66 до 70% и выше, не только не сокращается, а даже имеет тенденцию к увеличению.



«Капремонт направлен на улучшение жилищных условий значительного количества граждан. Так, на 1 января текущего года в 737 тыс. многоквартирных домов общей площадью порядка 2,5 млрд кв. м., включенных в программы капремонта, проживало почти 93 млн человек. Это 64% общего населения страны. При этом бюджетные деньги на проведение капремонта практически не привлекаются. Граждане перечисляют деньги из своих, как правило, небольших доходов в виде взносов, а государство должно улучшить условия их проживания, проведя капремонт в установленные сроки и с надлежащим качеством», — отметила аудитор Счетной палаты Светлана Орлова.



Анализ выявил ряд системных проблем в области проведения капремонта, одна из которых связана с отсутствием единого порядка формирования региональных программ, а также системы технического учета жилищного фонда.



«Проблемы с организацией технического учета приводят к тому, что органы местного самоуправления и управляющие компании предоставляют недостоверные данные о состоянии многоквартирных домов и износе их конструктивных элементов. Это, в свою очередь, негативно отражается на качестве формирования региональных программ, включая очередность проведения капремонта», — констатировала Светлана Орлова.



Кроме того, в программы капремонта систематически включаются аварийные дома, подлежащие сносу и реконструкции, или ветхие дома, ремонт которых экономически нецелесообразен. Так, с 2017 по 2019 годы Фонд ЖКХ выявил более 10 тыс. таких домов.

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