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В ноябре Екатеринбург примет форум стратегического развития «Города России 2030»

УрБК, Екатеринбург, 05.11.2019. В ноябре 2019 года Екатеринбург примет форум стратегического развития «Города России 2030». Об этом говорится в сообщении на официальном сайте администрации муниципалитета.



В частности 13-14 ноября в отеле Хаятт Ридженси (улица Бориса Ельцина, 8) пройдет XV Всероссийская научно-практическая конференция «Муниципальные информационные системы: проблемы, достижения, перспективы 2019».



«Цель форума заключается в распространении передового опыта по разработке и продвижению инновационных программ и проектов информатизации в различных отраслях деятельности муниципальных образований», — говорится в сообщении.



В конференции примут участие представители Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, правительства Свердловской области, государственных и муниципальных учреждений, компаний сферы информационных технологий более чем из 60 городов Российской Федерации: Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Перми, Красноярска, Челябинска, Ростова-на-Дону, Ижевска, Ханты-Мансийска и других.



«За 14 лет гостями высокого форума стали более 1000 представителей органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений и предприятий, связанных с информационными и коммуникационными технологиями. Проведение такого масштабного мероприятия способствует эффективному внедрению информационных технологий в сферу управления муниципальным хозяйством», — говорится в сообщении.

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