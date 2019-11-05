Новости дня

В Челябинской области цена дизельного топлива поднялась с начала 2019 года на 1,2%

УрБК, Челябинск, 05.11.2019. В Челябинской области цена дизельного топлива (ДТ) поднялась с начала 2019 года на 1,2%. Об этом сообщается в исследовании РИА «Новости».



Регион занимает 33 место в общероссийском рейтинге по доступности ДТ. Объем дизтоплива, который можно купить на среднюю зарплату в регионе, составляет 691 литр в месяц. Цена за литр в середине октября составляла 45,63 руб.



Рейтинг РИА «Новости», составленный по данным Росстата, строился на основе ранжирования регионов по количеству дизельного топлива, которое может приобрести житель того или иного субъекта РФ на среднюю в регионе чистую заработную плату. Среднемесячную зарплату в регионе за период с августа 2018 года по июль 2019 года за вычетом НДФЛ разделили на средние в регионе потребительские цены на ДТ в середине октября 2019 года.



В исследовании отмечается, в 2019 году в России цены на дизельное топливо оставались довольно стабильными. По состоянию на середину октября средние потребительские цены на дизтопливо в целом по стране составили 46,24 руб. за литр, что на 0,9% ниже, чем на конец 2018 года.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">05 ноябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 13:38</span><br /><strong>В Челябинской области цена дизельного топлива поднялась с начала 2019 года на 1,2%</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Челябинск, 05.11.2019. В Челябинской области цена дизельного топлива (ДТ) поднялась с начала 2019 года на 1,2%. Об этом сообщается в исследовании РИА «Новости».</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091086-v-chelyabinskoy-oblasti-cena-dizelnogo-topliva-podnyalas-s-nachala-2019-goda-na-12.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: