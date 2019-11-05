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Роспотребнадзор предупредил об опасностях при микрокредитовании

УрБК, Москва, 05.11.2019. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) рассказала о возможных рисках при оформлении микрокредитов.



Как пояснили в пресс-службе ведомства, прежде всего заемщикам необходимо обращать внимание на законность деятельности кредитной организации. «Обязательно проверьте, входит ли микрофинансовая организация (МФО) в государственный реестр МФО на сайте Банка России или в специальном электронном справочнике. Будьте бдительны, опасайтесь мошенников! Избегайте организаций, сотрудники которых хотят выдать вам кредит очень быстро, «не отходя от кассы», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.



Кроме того, в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей отмечают, что к оформлению кредита всегда нужно подходить с «холодной головой». «Трезво оцените свои доходы и размер ежемесячного платежа по кредиту с учетом процентов», — подчеркивают в ведомстве.



Напомним, что по закону максимальная процентная ставка по краткосрочному микрозайму сроком до одного года составляет 1% в день. Соответственно, переплата за 30 дней составит 30%. Однако в ведомстве предупреждают, что заемщику не стоит надеяться на счастливый случай, когда он возьмет немного «быстрых денег» под 1% в день, а затем перекредитуется под «нормальные» проценты в большом банке или одолжит у друзей. В ведомстве предупреждают, что финансовая организация может отказать клиенту в новом кредите без объяснения причин, а родственники и друзья в период распродаж или перед праздниками не всегда смогут выручить свободными деньгами.



По данным Роспотребнадзора, у четверти заемщиков (26%) размер микрозайма «до зарплаты» превышает их ежемесячный доход (у 11% — в 1,5 раза и у 15% — в два раза и более), а у трети клиентов (33%) — половину их ежемесячного дохода. При этом у клиентов МФО чаще всего уже есть кредит в банке: в Москве доля таких заемщиков составляет 58% респондентов, а в регионах — 25-28%.



Также клиентам микрофинансовых организаций рекомендовано с особой осторожностью относиться к кредитным залогам. «Помните, что ваш дом или квартира — ваша крепость. Никогда не оформляйте микрокредит под залог имущества. Если вы оформите кредитный договор с залогом имущества, вы можете его потерять, если не сможете вносить платежи по кредиту с учетом высоких процентов вовремя», — подчеркивают в пресс-службе Роспотребнадзора.



Следует избегать и дополнительных услуг, которые активно навязывают финансовые организации, тем самым делая кредитные займы значительно дороже. «Надо внимательно прочитать индивидуальные условия кредитования и убедиться, что в них нет страховых, юридических, консультационных, медицинских или иных услуг, никак не связанных с оформлением кредита. Не нужно подписывать документ, в котором есть информация о том, что заемщик согласен с условиями и тарифами, если он эти тарифы и условия не видел или не получили их на руки в печатном виде. Эти условия являются неотъемлемой частью договора и должны входить в комплект документов заемщика. Если данные об условиях и тарифах размещены «где-то на сайте» или находятся «в главном офисе компании», то их необходимо изучить особенно тщательно», — предупреждают в Роспотребнадзоре.



В ведомстве подчеркивают, что микрозаймы не предназначены для долгосрочных финансовых потребностей и часто приводят к росту неоправданной долговой нагрузки заемщиков в случае неграмотного финансового планирования и начисления высоких процентов за пользование кредитными средствами. Также к основным рискам для клиентов МФО относятся неправомерное использование персональных данных заемщиков в интернете, растущее количество нелегальных игроков рынка микрофинансирования, которое превышает число легальных МФО в три раза, и увеличение среднего значения полной стоимости кредита, особенно для займов сроком до 30 дней и на сумму до 30 тыс. руб.

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