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Свердловская область занимает 27 место в России по доступности дизельного топлива

5 ноябрь 2019 (12:42)

УрБК, Екатеринбург, 05.11.2019. Свердловская область занимает 27 место в общероссийском рейтинге по доступности дизельного топлива (ДТ). Об этом сообщается в исследовании РИА «Новости».

Объем ДТ, который можно купить на среднюю зарплату в регионе, составляет 746 литров в месяц. Цена за литр в середине октября составляла 46 руб., что ниже показателя с начала 2019 года на 0,2%.

Рейтинг РИА «Новости», составленный по данным Росстата, строился на основе ранжирования регионов по количеству дизельного топлива, которое может приобрести житель того или иного субъекта РФ на среднюю в регионе чистую заработную плату. Среднемесячную зарплату в регионе за период с августа 2018 года по июль 2019 года за вычетом НДФЛ разделили на средние в регионе потребительские цены на ДТ в середине октября 2019 года.

В исследовании отмечается, что в 2019 году в России цены на дизельное топливо оставались довольно стабильными. По состоянию на середину октября средние потребительские цены дизтопливо в целом по стране составили 46,24 руб. за литр, что на 0,9% ниже, чем на конец 2018 года.

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