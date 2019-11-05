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Суд рассмотрит очередной иск о банкротстве УК «Чкаловская» в Екатеринбурге
5 ноябрь 2019 (12:22)
УрБК, Екатеринбург, 05.11.2019. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ООО «Управляющая компания «Чкаловская» (Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.
Соответствующий иск поступил 1 ноября. Заявителем по делу выступает ООО «Чистота.ру». Сумма исковых требований составляет 957 тыс. руб.
Ранее УК «Чкаловская» уже пытались признать финансово несостоятельной. В октябре и декабре 2017 года с соответствующими исками обращались ОАО «Стройпластполимер» и департамент по управлению муниципальным имуществом администрации Екатеринбурга. Однако оба дела были прекращены.
Напомним, в настоящее время в управлении УК «Чкаловская» находится более 300 многоквартирных жилых домов в уральской столице. Между тем компания является одним из основных в городе должников за энергоресурсы: в марте текущего года ее долг перед «Т Плюс» составлял почти 300 млн руб.
Соответствующий иск поступил 1 ноября. Заявителем по делу выступает ООО «Чистота.ру». Сумма исковых требований составляет 957 тыс. руб.
Ранее УК «Чкаловская» уже пытались признать финансово несостоятельной. В октябре и декабре 2017 года с соответствующими исками обращались ОАО «Стройпластполимер» и департамент по управлению муниципальным имуществом администрации Екатеринбурга. Однако оба дела были прекращены.
Напомним, в настоящее время в управлении УК «Чкаловская» находится более 300 многоквартирных жилых домов в уральской столице. Между тем компания является одним из основных в городе должников за энергоресурсы: в марте текущего года ее долг перед «Т Плюс» составлял почти 300 млн руб.
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