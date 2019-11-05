Новости дня
На ММК состоялся конкурс профмастерства «Лучший агломератчик 2019»
5 ноябрь 2019 (12:03)
УрБК, Магнитогорск, 05.11.2019. На Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) состоялся конкурс профессионального мастерства «Лучший агломератчик 2019». Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ММК.
«Подобный конкурс на комбинате проходил во второй раз. До прошлого года агломератчики, в отличие от представителей других металлургических профессий, сравнить свои профессиональные навыки не могли. Это было связано с тем, что практическая часть конкурсной программы, обязательная для подобных мероприятий, была затруднена. Однако год назад выход из положения был найден: на помощь пришли мультимедийные технологии. Корпоративный центр подготовки кадров «Персонал» совместно с руководством аглоцеха сумел организовать конкурс, в котором приняли участи не только работники ММК, но и представители других металлургических компаний — всего 19 человек из Магнитогорского, Челябинского, Новолипецкого и Череповецкого металлургических комбинатов», — говорится в сообщении.
В этом году в конкурсе агломератчиков приняли участие уже 26 работников, а география компаний-участниц увеличилась до пяти — в конкурсе дебютировали коллеги из ПАО «Тулачермет». По мнению члена жюри, ведущего инженера научно-технического центра ПАО «ММК» Сергея Кривицкого, такие мероприятия помогают больше узнать о работе других предприятий отрасли и перенять у коллег что-то новое и интересное, заставляют расти в профессиональном плане.
«Профессиональные состязания, проходившие в здании управления горно-обогатительного производства, были организованы КЦПК «Персонал» на традиционно высоком уровне, и конкурсантам удалось показать все, на что они способны. У агломератчика много обязанностей — следить за оборудованием, предназначенным для обжиговых и агломерационных процессов. Контролировать работу холодильного оборудования, вентиляторов и маслостанций. Выявлять сбои в процессе производства агломерата. Как и на других аналогичных мероприятиях, конкурсная программа состояла из теоретической части, в которую были включены вопросы, связанные с профессиональным стандартом агломератчика; а также практической части, где агломератчикам пришлось анализировать нарушение технологии», — сообщили на ММК.
По итогам конкурсного дня третье место занял Дмитрий Орлов, представлявший Новолипецкий металлургический комбинат, на втором Максим Мусин — агломератчик аглоцеха ММК. Первое место и звание «Лучший агломератчик 2019 года» завоевал Сергей Седов из «Северстали».
Помимо участия в конкурсе, гостям Магнитки была предоставлена возможность ознакомиться с работой новейшей аглофабрики № 5 ПАО «ММК» — самой современной и экологичной в России, в полной мере соответствующей принципам наилучших доступных технологий.
«Подобный конкурс на комбинате проходил во второй раз. До прошлого года агломератчики, в отличие от представителей других металлургических профессий, сравнить свои профессиональные навыки не могли. Это было связано с тем, что практическая часть конкурсной программы, обязательная для подобных мероприятий, была затруднена. Однако год назад выход из положения был найден: на помощь пришли мультимедийные технологии. Корпоративный центр подготовки кадров «Персонал» совместно с руководством аглоцеха сумел организовать конкурс, в котором приняли участи не только работники ММК, но и представители других металлургических компаний — всего 19 человек из Магнитогорского, Челябинского, Новолипецкого и Череповецкого металлургических комбинатов», — говорится в сообщении.
В этом году в конкурсе агломератчиков приняли участие уже 26 работников, а география компаний-участниц увеличилась до пяти — в конкурсе дебютировали коллеги из ПАО «Тулачермет». По мнению члена жюри, ведущего инженера научно-технического центра ПАО «ММК» Сергея Кривицкого, такие мероприятия помогают больше узнать о работе других предприятий отрасли и перенять у коллег что-то новое и интересное, заставляют расти в профессиональном плане.
«Профессиональные состязания, проходившие в здании управления горно-обогатительного производства, были организованы КЦПК «Персонал» на традиционно высоком уровне, и конкурсантам удалось показать все, на что они способны. У агломератчика много обязанностей — следить за оборудованием, предназначенным для обжиговых и агломерационных процессов. Контролировать работу холодильного оборудования, вентиляторов и маслостанций. Выявлять сбои в процессе производства агломерата. Как и на других аналогичных мероприятиях, конкурсная программа состояла из теоретической части, в которую были включены вопросы, связанные с профессиональным стандартом агломератчика; а также практической части, где агломератчикам пришлось анализировать нарушение технологии», — сообщили на ММК.
По итогам конкурсного дня третье место занял Дмитрий Орлов, представлявший Новолипецкий металлургический комбинат, на втором Максим Мусин — агломератчик аглоцеха ММК. Первое место и звание «Лучший агломератчик 2019 года» завоевал Сергей Седов из «Северстали».
Помимо участия в конкурсе, гостям Магнитки была предоставлена возможность ознакомиться с работой новейшей аглофабрики № 5 ПАО «ММК» — самой современной и экологичной в России, в полной мере соответствующей принципам наилучших доступных технологий.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- На ММК стартовал конкурс профессионального мастерства среди молодых рабочих
- При поддержке ММК в Магнитогорске состоялся региональный конкурс для школьников «IT-отражение»
- ММК выступил организатором конкурса информационных технологий «IT-Отражение»
- В углеподготовительном цехе ММК состоялся конкурс профмастерства
- Токарь ОАО «Уралтрансмаш» занял третье место в конкурсе «Славим человека труда!»