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На ММК состоялся конкурс профмастерства «Лучший агломератчик 2019»

УрБК, Магнитогорск, 05.11.2019. На Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) состоялся конкурс профессионального мастерства «Лучший агломератчик 2019». Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ММК.



«Подобный конкурс на комбинате проходил во второй раз. До прошлого года агломератчики, в отличие от представителей других металлургических профессий, сравнить свои профессиональные навыки не могли. Это было связано с тем, что практическая часть конкурсной программы, обязательная для подобных мероприятий, была затруднена. Однако год назад выход из положения был найден: на помощь пришли мультимедийные технологии. Корпоративный центр подготовки кадров «Персонал» совместно с руководством аглоцеха сумел организовать конкурс, в котором приняли участи не только работники ММК, но и представители других металлургических компаний — всего 19 человек из Магнитогорского, Челябинского, Новолипецкого и Череповецкого металлургических комбинатов», — говорится в сообщении.



В этом году в конкурсе агломератчиков приняли участие уже 26 работников, а география компаний-участниц увеличилась до пяти — в конкурсе дебютировали коллеги из ПАО «Тулачермет». По мнению члена жюри, ведущего инженера научно-технического центра ПАО «ММК» Сергея Кривицкого, такие мероприятия помогают больше узнать о работе других предприятий отрасли и перенять у коллег что-то новое и интересное, заставляют расти в профессиональном плане.



«Профессиональные состязания, проходившие в здании управления горно-обогатительного производства, были организованы КЦПК «Персонал» на традиционно высоком уровне, и конкурсантам удалось показать все, на что они способны. У агломератчика много обязанностей — следить за оборудованием, предназначенным для обжиговых и агломерационных процессов. Контролировать работу холодильного оборудования, вентиляторов и маслостанций. Выявлять сбои в процессе производства агломерата. Как и на других аналогичных мероприятиях, конкурсная программа состояла из теоретической части, в которую были включены вопросы, связанные с профессиональным стандартом агломератчика; а также практической части, где агломератчикам пришлось анализировать нарушение технологии», — сообщили на ММК.



По итогам конкурсного дня третье место занял Дмитрий Орлов, представлявший Новолипецкий металлургический комбинат, на втором Максим Мусин — агломератчик аглоцеха ММК. Первое место и звание «Лучший агломератчик 2019 года» завоевал Сергей Седов из «Северстали».



Помимо участия в конкурсе, гостям Магнитки была предоставлена возможность ознакомиться с работой новейшей аглофабрики № 5 ПАО «ММК» — самой современной и экологичной в России, в полной мере соответствующей принципам наилучших доступных технологий.

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