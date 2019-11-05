Новости дня

Данные клиентов Альфа-банка выставили на продажу

УрБК, Москва, 05.11.2019. Альфа-банк проводит внутреннее расследование по факту утечки информации по кредитным картам финансовой организации и клиентов компании «АльфаСтрахование». Уже известно о незаконном распространении данных 15 клиентов, но оно не подвергает опасности средства на их счетах, заявили в пресс-службе кредитной организации.



Как сообщает «Коммерсантъ», данные кредитных карт Альфа-банка и клиентов «АльфаСтрахования» выставлены на продажу на специализированном сайте. Продавец утверждает, что у него есть данные около 3,5 тыс. держателей карт банка и еще почти 3 тыс. клиентов «АльфаСтрахования».



Для проверки информации продавец предложил посмотреть в сумме около 23 договоров. В них содержались фамилия, имя, отчество, номера телефонов, паспортные данные, адреса регистрации и другие сведения. В 11 из 13 договоров по кредитным картам имена отчества и первые буквы фамилий совпадали при попытке перевести деньги по номеру телефона.



«На данный момент достоверно известно о незаконном распространении персональных данных 15 клиентов. Возникновение данной ситуации не является следствием нарушения защиты корпоративной информационной системы банка», — прокомментировал представитель Альфа-банка. По словам сотрудника кредитной организации, утечка не представляет угрозы для счетов клиентов, так как в ней нет данных для доступа к ним.



В настоящее время банк проводит расследование для понимания масштаба проблемы и для выявления причин несанкционированного доступа к персональным данным своих клиентов.



«АльфаСтрахование» ввело дополнительные меры безопасности и проводит расследование по факту публикации данных клиентов. Дальнейшие меры, которые будет предпринимать компания, будут определены на основании результатов расследования», — уточнил представитель «АльфаСтрахования».



Ранее, в октябре этого года, аналогичные случаи произошли в Сбербанке, где также были выявлены утечки данных клиентов кредитной организации, которые затем попали на черный рынок.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">05 ноябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 11:43</span><br /><strong>Данные клиентов Альфа-банка выставили на продажу</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 05.11.2019. Альфа-банк проводит внутреннее расследование по факту утечки информации по кредитным картам финансовой организации и клиентов компании «АльфаСтрахование». Уже известно о незаконном распространении данных 15 клиентов, но оно не подвергает опасности средства на их счетах, заявили в пресс-службе кредитной организации.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091079-dannye-klientov-alfa-banka-vystavili-na-prodazhu.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: