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Данные клиентов Альфа-банка выставили на продажу
5 ноябрь 2019 (11:43)
УрБК, Москва, 05.11.2019. Альфа-банк проводит внутреннее расследование по факту утечки информации по кредитным картам финансовой организации и клиентов компании «АльфаСтрахование». Уже известно о незаконном распространении данных 15 клиентов, но оно не подвергает опасности средства на их счетах, заявили в пресс-службе кредитной организации.
Как сообщает «Коммерсантъ», данные кредитных карт Альфа-банка и клиентов «АльфаСтрахования» выставлены на продажу на специализированном сайте. Продавец утверждает, что у него есть данные около 3,5 тыс. держателей карт банка и еще почти 3 тыс. клиентов «АльфаСтрахования».
Для проверки информации продавец предложил посмотреть в сумме около 23 договоров. В них содержались фамилия, имя, отчество, номера телефонов, паспортные данные, адреса регистрации и другие сведения. В 11 из 13 договоров по кредитным картам имена отчества и первые буквы фамилий совпадали при попытке перевести деньги по номеру телефона.
«На данный момент достоверно известно о незаконном распространении персональных данных 15 клиентов. Возникновение данной ситуации не является следствием нарушения защиты корпоративной информационной системы банка», — прокомментировал представитель Альфа-банка. По словам сотрудника кредитной организации, утечка не представляет угрозы для счетов клиентов, так как в ней нет данных для доступа к ним.
В настоящее время банк проводит расследование для понимания масштаба проблемы и для выявления причин несанкционированного доступа к персональным данным своих клиентов.
«АльфаСтрахование» ввело дополнительные меры безопасности и проводит расследование по факту публикации данных клиентов. Дальнейшие меры, которые будет предпринимать компания, будут определены на основании результатов расследования», — уточнил представитель «АльфаСтрахования».
Ранее, в октябре этого года, аналогичные случаи произошли в Сбербанке, где также были выявлены утечки данных клиентов кредитной организации, которые затем попали на черный рынок.
Как сообщает «Коммерсантъ», данные кредитных карт Альфа-банка и клиентов «АльфаСтрахования» выставлены на продажу на специализированном сайте. Продавец утверждает, что у него есть данные около 3,5 тыс. держателей карт банка и еще почти 3 тыс. клиентов «АльфаСтрахования».
Для проверки информации продавец предложил посмотреть в сумме около 23 договоров. В них содержались фамилия, имя, отчество, номера телефонов, паспортные данные, адреса регистрации и другие сведения. В 11 из 13 договоров по кредитным картам имена отчества и первые буквы фамилий совпадали при попытке перевести деньги по номеру телефона.
«На данный момент достоверно известно о незаконном распространении персональных данных 15 клиентов. Возникновение данной ситуации не является следствием нарушения защиты корпоративной информационной системы банка», — прокомментировал представитель Альфа-банка. По словам сотрудника кредитной организации, утечка не представляет угрозы для счетов клиентов, так как в ней нет данных для доступа к ним.
В настоящее время банк проводит расследование для понимания масштаба проблемы и для выявления причин несанкционированного доступа к персональным данным своих клиентов.
«АльфаСтрахование» ввело дополнительные меры безопасности и проводит расследование по факту публикации данных клиентов. Дальнейшие меры, которые будет предпринимать компания, будут определены на основании результатов расследования», — уточнил представитель «АльфаСтрахования».
Ранее, в октябре этого года, аналогичные случаи произошли в Сбербанке, где также были выявлены утечки данных клиентов кредитной организации, которые затем попали на черный рынок.
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