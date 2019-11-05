Новости дня

Екатеринбург вошел в топ-3 городов-миллионников с самой благоприятной для жизни средой

5 ноябрь 2019 (10:45)

УрБК, Екатеринбург, 05.11.2019. Екатеринбург вошел в топ-3 рейтинга городов РФ с населением более 1 млн человек по качеству городской среды. Исследование провел Минстрой РФ совместно с сайтом Дом.РФ и конструкторским бюро «Стрелка».

Екатеринбург получил 191 балл. Выше него оказались только Москва (276) и Санкт-Петербург (238). Уральская столица оставила позади Казань и Нижний Новгород (оба — по 190 баллов), Красноярск (189), Уфу (179) и другие города-миллионники.

«Методика включает 36 индикаторов. Каждый из индикаторов оценивался по десятибалльной шкале. Значения суммировались и составили итоговый индекс качества городской среды. Таким образом, города могли набрать максимум 360 баллов. Соответственно, в городах, набравших более 180 баллов, городская среда считается благоприятной», — пояснил глава министерства строительства Владимир Якушев.

Методика оценки качества городской среды утверждена постановлением правительства РФ в 2019 году. Минстрой будет публиковать результаты исследований ежегодно.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: