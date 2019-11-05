Новости дня

Екатеринбург вошел в топ-3 городов-миллионников с самой благоприятной для жизни средой

УрБК, Екатеринбург, 05.11.2019. Екатеринбург вошел в топ-3 рейтинга городов РФ с населением более 1 млн человек по качеству городской среды. Исследование провел Минстрой РФ совместно с сайтом Дом.РФ и конструкторским бюро «Стрелка».



Екатеринбург получил 191 балл. Выше него оказались только Москва (276) и Санкт-Петербург (238). Уральская столица оставила позади Казань и Нижний Новгород (оба — по 190 баллов), Красноярск (189), Уфу (179) и другие города-миллионники.



«Методика включает 36 индикаторов. Каждый из индикаторов оценивался по десятибалльной шкале. Значения суммировались и составили итоговый индекс качества городской среды. Таким образом, города могли набрать максимум 360 баллов. Соответственно, в городах, набравших более 180 баллов, городская среда считается благоприятной», — пояснил глава министерства строительства Владимир Якушев.



Методика оценки качества городской среды утверждена постановлением правительства РФ в 2019 году. Минстрой будет публиковать результаты исследований ежегодно.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">05 ноябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 10:45</span><br /><strong>Екатеринбург вошел в топ-3 городов-миллионников с самой благоприятной для жизни средой</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 05.11.2019. Екатеринбург вошел в топ-3 рейтинга городов РФ с населением более 1 млн человек по качеству городской среды. Исследование провел Минстрой РФ совместно с сайтом Дом.РФ и конструкторским бюро «Стрелка».</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091076-ekaterinburg-voshel-v-top-3-gorodov-millionerov-s-samoy-blagopriyatnoy-dlya-zhizni-sredoy.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: