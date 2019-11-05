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Суд признал виновным в мошенничестве директора компании «СтроймонтажУрал-2000»
5 ноябрь 2019 (09:25)
УрБК, Екатеринбург, 05.11.2019. Верх-Исетский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении директора ООО «СтроймонтажУрал-2000» Владимира Абраменко. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В. Абраменко признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере», а также по пунктам «б» части 2 статьи 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба иному владельцу имущества путем злоупотребления доверием, при отсутствии признаков хищения, совершенное в особо крупном размере».
По версии следствия, с апреля по декабрь 2017 года в рамках исполнения условий муниципального контракта по реконструкции объекта «Спортивный комплекс «Синегорец» в поселке Баранчинский Кушвинского городского округа Владимир Абраменко привлек к выполнению работ субподрядные организации.
«Злоупотребив доверием руководителей и представителей данных организаций, которое было вызвано особым статусом и значимостью объекта, а также личными доверительными отношениями с подчиненным ему сотрудником, Абраменко, являясь руководителем ООО «СтроймонтажУрал-2000», выполнил реконструкцию указанного объекта за счет сил и средств привлеченных субподрядных организаций. После получения от заказчика данных работ — МБУ Кушвинского городского округа «СК Синегорец» — оплаты за выполненные данными субподрядными организациями работы, полученные денежные средства в полном объеме перечислил на расчетный счет подконтрольного ему юридического лица. Своими действиями Абраменко причинил вышеуказанным субподрядным организациям имущественный ущерб на общую сумму свыше 32,2 млн руб.», — говорится в сообщении.
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил Владимиру Абраменко наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом 330 тыс. руб.
Сам В. Абраменко, находившийся на подписке о невыезде, не явился на оглашение приговора, в связи с чем суд постановил объявить его в розыск и заключить под стражу.
В. Абраменко признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере», а также по пунктам «б» части 2 статьи 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба иному владельцу имущества путем злоупотребления доверием, при отсутствии признаков хищения, совершенное в особо крупном размере».
По версии следствия, с апреля по декабрь 2017 года в рамках исполнения условий муниципального контракта по реконструкции объекта «Спортивный комплекс «Синегорец» в поселке Баранчинский Кушвинского городского округа Владимир Абраменко привлек к выполнению работ субподрядные организации.
«Злоупотребив доверием руководителей и представителей данных организаций, которое было вызвано особым статусом и значимостью объекта, а также личными доверительными отношениями с подчиненным ему сотрудником, Абраменко, являясь руководителем ООО «СтроймонтажУрал-2000», выполнил реконструкцию указанного объекта за счет сил и средств привлеченных субподрядных организаций. После получения от заказчика данных работ — МБУ Кушвинского городского округа «СК Синегорец» — оплаты за выполненные данными субподрядными организациями работы, полученные денежные средства в полном объеме перечислил на расчетный счет подконтрольного ему юридического лица. Своими действиями Абраменко причинил вышеуказанным субподрядным организациям имущественный ущерб на общую сумму свыше 32,2 млн руб.», — говорится в сообщении.
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил Владимиру Абраменко наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом 330 тыс. руб.
Сам В. Абраменко, находившийся на подписке о невыезде, не явился на оглашение приговора, в связи с чем суд постановил объявить его в розыск и заключить под стражу.
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