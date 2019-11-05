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«МегаФон» создаст инфраструктуру для студенческого чемпионата мира по программированию ICPC в Москве

УрБК, Екатеринбург, 05.11.2019. В 2020 году участники из разных стран приедут в Москву на студенческий чемпионат мира по программированию ICPC (International Collegiate Programming Contest). Инфраструктурой для проведения мероприятия и подключением бесшовного Wi-Fi займется цифровой партнер — компания «МегаФон».



Как сообщает пресс-служба оператора связи, инженеры создадут защищенную локальную сеть для участников соревнования, сеть для организаторов для управления мероприятием, а также Wi-Fi для гостей.



«На таком соревновании счет идет на секунды, а подвисание интернета может обернуться для участников катастрофой. Поэтому помимо подачи канала связи «МегаФон» построит резервный канал, который пройдет по другой географической трассе, чтобы обеспечить максимальную бесперебойность сигнала», — говорится в сообщении.



Все желающие смогут наблюдать за этим событием в прямой трансляции, которую также обеспечит «МегаФон» прямо из Зарядья. На площадке в Манеже, а также в трех гостиницах, где будут жить команды, будет работать бесшовный Wi-Fi.



«Чемпионат объединяет сообщества молодых программистов и создает продуктивную среду для обмена опытом. Для «МегаФона» честь — поддержать финал международного чемпионата по программированию, участников которого можно назвать цифровыми гениями», — отмечает директор по корпоративному развитию и управлению персоналом «МегаФона» Валентина Ватрак.



Отметим, что чемпионат проходил в России дважды: в 2013 году в Санкт-Петербурге, в 2014 году — в Екатеринбурге. Теперь программисты встретятся в Москве.

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