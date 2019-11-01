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В России рынок подержанных люксовых авто за 9 месяцев вырос на 7%

УрБК, Москва, 01.11.2019. В России за январь-сентябрь 2019 года рынок люксовых автомобилей с пробегом увеличился на 7%, до 1 тыс. 474 единиц. Это на 6,9% выше результата аналогичного периода 2018 года (1 тыс. 379 штук), сообщает «Автостат».



По данным агентства, среди подержанных автомобилей сегмента Luxury наибольшее предпочтение россияне отдают марке Bentley, на долю которой приходится более 35% от общего объема. Это эквивалентно 518 перепроданным экземплярам за отчетный период. Далее следует модель Mercedes-Benz Maybach S-Class (505 авто).



Третье место в рейтинге занимает бренд Maserati, показатель которого составил 188 машин. Также с января по сентябрь 135 автомобилей марки Rolls-Royce поменяли своих владельцев. Кроме того, в России было перепродано 57 экземпляров Lamborghini, 48 — Ferrari и 23 — Aston Martin.



По оценке экспертов агентства, продажи люксовых машин с пробегом растут на фоне незначительного падения всего вторичного рынка в стране. Специалисты также отмечают, что рынок новых автомобилей сегмента Luxury в России тоже достаточно существенно падает.

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