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Ледовый городок в Екатеринбурге в 2020 году могут перенести в Исторический сквер

УрБК, Екатеринбург, 01.11.2019. В администрации Екатеринбурга прошло первое заседание оргкомитета по организации новогоднего ледового городка на площади 1905 года. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте муниципалитета.



«Возможно, 2019 год станет последним годом, когда мы строим ледовый городок на главной площади. В следующем году мы надеемся, что удастся договориться со всеми службами о проведении массовых мероприятий в Историческом сквере. Отчасти и по этой причине хочется, чтобы проект, презентованный нам сегодня, запомнился на долгое время. В прошлом году ледовый городок посетили более 800 тыс. жителей и гостей Екатеринбурга, и мы уверены, что эта цифра — не предел», — отметил заместитель главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов.



К Новому году на площади будет установлена искусственная ель, так как это дешевле и экологичнее живых деревьев. На территории установят горку в виде кита, увеличится количество горок для самых маленьких посетителей, появятся фигуры пингвинов высотой до восьми метров, часть проходов на площади будет оформлена в виде очертаний айсбергов.



Планируется возвести парусник, символизирующий тот, на котором Беллинсгаузен и Лазарев открыли Антарктиду. Не обойдется и без фестиваля ледовой скульптуры, отмечают в администрации. По предложению главы Екатеринбурга Александра Высокинского рассматривается возможность объединить иллюминацию новогоднего городка и проспекта Ленина в единое световое пространство от улицы Вайнера до улицы 8 Марта.



В ночь с 15 на 16 ноября парковка на площади 1905 года будет закрыта: строители начнут огораживать территорию для возведения главного новогоднего городка Екатеринбурга. Торжественное открытие центральной елки состоится 27 декабря. Она простоит до 27 января 2020 года, а с 28 января по 4 февраля строители произведут демонтаж ледово-снежных конструкций.



В администрации отмечают: в разработанном эскизе ледового городка учтены все меры по безопасности, а подготовка площадки идет в тесном сотрудничестве с ГУМВД, МЧС и другими службами города.

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