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ЦБ обеспокоен низкими темпами роста экономики России в 2019 году
1 ноябрь 2019 (16:05)
УрБК, Москва, 01.11.2019. Банк России обеспокоен низкими темпами роста экономики РФ в 2019 году. Об этом глава регулятора Эльвира Набиуллина рассказала на международном форуме в Минске, посвященном вопросам повышения доверия к национальным валютам.
«Наш прогноз роста экономики на этот год составляет 0,8-1,3%. В следующем году мы ожидаем повышения темпов роста, когда в полной мере заработают государственные программы», — сказала Э. Набиуллина.
Глава Центробанка также заявила на форуме, что баланс основных рисков в денежно-кредитной политике РФ в настоящее время сместился в сторону дезинфляционных факторов, передает ТАСС.
«Сейчас в России баланс рисков сместился в сторону дезинфляционных факторов. Буквально недавно понизили наш прогноз по инфляции до 3,2-3,7% на конец этого года. В следующем году мы ожидаем инфляцию 3,5-4%», — отметила Э. Набиуллина.
«Наш прогноз роста экономики на этот год составляет 0,8-1,3%. В следующем году мы ожидаем повышения темпов роста, когда в полной мере заработают государственные программы», — сказала Э. Набиуллина.
Глава Центробанка также заявила на форуме, что баланс основных рисков в денежно-кредитной политике РФ в настоящее время сместился в сторону дезинфляционных факторов, передает ТАСС.
«Сейчас в России баланс рисков сместился в сторону дезинфляционных факторов. Буквально недавно понизили наш прогноз по инфляции до 3,2-3,7% на конец этого года. В следующем году мы ожидаем инфляцию 3,5-4%», — отметила Э. Набиуллина.
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