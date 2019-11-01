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Челябинский Россельхознадзор не впустил 20 тонн перца из Казахстана в Москву

УрБК, Челябинск, 01.11.2019. Сотрудники Управления Россельхознадзора по Челябинской области на российско-казахстанском участке государственной границы РФ выявили нарушение при ввозе свежего перца из Республики Казахстан в Российскую Федерацию. 20 т овоща ввозились из Туркестанской области в Москву, сообщает пресс-служба ведомства.



В ходе проверки было установлено, что подкарантинная продукция ввозится с нарушением законодательства.



«Перец в машине был загружен навалом, что является нарушением Единых карантинных фитосанитарных требований, предъявляемых к подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на таможенной границе и на таможенной территории Евразийского экономического союза, утвержденным Решением совета Евразийской экономической комиссии от 30.11.2016 г. № 157. Согласно пункту 24 данного решения, на каждой упаковке подкарантинной продукции (в том числе перца) должна быть маркировка, содержащая информацию о наименовании продукции, стране ее происхождения, стране-экспортере и (или) стране-реэкспортере, за исключением перемещения по таможенной территории Союза арбузов, дынь и тыкв навалом», — комментируют в Россельхознадзоре.



Перевозчику выдано предписание на возврат груза, и он был привлечен к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ за нарушение порядка ввоза.



Под контролем сотрудников ведомства транспортное средство возвращено на территорию Республики Казахстан.

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