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Официальный курс доллара США вырос на 26 коп., евро — на 27 коп.

1 ноябрь 2019 (15:22)

УрБК, Москва, 01.11.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 ноября 2019 года. Курс долл. США вырос на 25,68 коп. до 64,03 руб., евро — на 28,67 коп. до 71,47 руб.

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