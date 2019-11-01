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Объемы выдачи автокредитов в Свердловской области в III квартале выросли на 2,2%
1 ноябрь 2019 (15:08)
Свердловская область заняла 7 место в рейтинге выдачи автокредитов на новые автомобили и автомобили с пробегом среди 30 регионов-лидеров. В III квартале 2019 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года объемы выдачи автокредитов в этом сегменте выросли на 2,2%, составив 8 тыс. 722 (против 8 тыс. 534 годом ранее).
Согласно данным Национального бюро кредитных историй (АО «НБКИ»), в III квартале 2019 года самое большое количество выданных автокредитов в регионах РФ было отмечено в Москве (19,3 тыс. ед.), Московской области (15,8 тыс. ед.) и Санкт-Петербурге (15,4 тыс. ед.). Самый высокий рост выдачи автокредитов среди 30 регионов-лидеров по сравнению с аналогичным периодом 2018 года был зафиксирован в Кемеровской (+87,4%), Кировской (+44,4%) и Волгоградской (+39,3%) областях. Единственным регионом, в котором снизилось количество выданных продуктов данного вида, оказалась Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО) — -0,1%.
Всего в России количество автомобилей, купленных в кредит, составило 259,2 тыс. единиц. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных автокредитов выросло на 19,1% (в III квартале 2018 года — 217,7 тыс. ед.). В свою очередь, по сравнению с предыдущим кварталом рост количества выданных автокредитов составил 6,1% (во II квартале 2019 года — 244,3 тыс. ед.).
Согласно данным Национального бюро кредитных историй (АО «НБКИ»), в III квартале 2019 года самое большое количество выданных автокредитов в регионах РФ было отмечено в Москве (19,3 тыс. ед.), Московской области (15,8 тыс. ед.) и Санкт-Петербурге (15,4 тыс. ед.). Самый высокий рост выдачи автокредитов среди 30 регионов-лидеров по сравнению с аналогичным периодом 2018 года был зафиксирован в Кемеровской (+87,4%), Кировской (+44,4%) и Волгоградской (+39,3%) областях. Единственным регионом, в котором снизилось количество выданных продуктов данного вида, оказалась Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО) — -0,1%.
Всего в России количество автомобилей, купленных в кредит, составило 259,2 тыс. единиц. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных автокредитов выросло на 19,1% (в III квартале 2018 года — 217,7 тыс. ед.). В свою очередь, по сравнению с предыдущим кварталом рост количества выданных автокредитов составил 6,1% (во II квартале 2019 года — 244,3 тыс. ед.).
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