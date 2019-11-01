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Объемы выдачи автокредитов в Свердловской области в III квартале выросли на 2,2%

Свердловская область заняла 7 место в рейтинге выдачи автокредитов на новые автомобили и автомобили с пробегом среди 30 регионов-лидеров. В III квартале 2019 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года объемы выдачи автокредитов в этом сегменте выросли на 2,2%, составив 8 тыс. 722 (против 8 тыс. 534 годом ранее).



Согласно данным Национального бюро кредитных историй (АО «НБКИ»), в III квартале 2019 года самое большое количество выданных автокредитов в регионах РФ было отмечено в Москве (19,3 тыс. ед.), Московской области (15,8 тыс. ед.) и Санкт-Петербурге (15,4 тыс. ед.). Самый высокий рост выдачи автокредитов среди 30 регионов-лидеров по сравнению с аналогичным периодом 2018 года был зафиксирован в Кемеровской (+87,4%), Кировской (+44,4%) и Волгоградской (+39,3%) областях. Единственным регионом, в котором снизилось количество выданных продуктов данного вида, оказалась Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО) — -0,1%.



Всего в России количество автомобилей, купленных в кредит, составило 259,2 тыс. единиц. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных автокредитов выросло на 19,1% (в III квартале 2018 года — 217,7 тыс. ед.). В свою очередь, по сравнению с предыдущим кварталом рост количества выданных автокредитов составил 6,1% (во II квартале 2019 года — 244,3 тыс. ед.).

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">01 ноябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 15:08</span><br /><strong>Объемы выдачи автокредитов в Свердловской области в III квартале выросли на 2,2%</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">Свердловская область заняла 7 место в рейтинге выдачи автокредитов на новые автомобили и автомобили с пробегом среди 30 регионов-лидеров. В III квартале 2019 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года объемы выдачи автокредитов в этом сегменте выросли на 2,2%, составив 8 тыс. 722 (против 8 тыс. 534 годом ранее).</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091062-obemy-vydachi-avtokreditov-v-sverdlovskoy-oblasti-v-iii-kvartale-vyrosli-na-22.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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