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Аграрии Свердловской области закончили уборочную кампанию

УрБК, Екатеринбург, 01.11.2019. В Свердловской области официально закончена уборочная кампания. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.



«Хозяйства сумели вовремя и в полном объеме убрать урожай. Планы по сбору культур выполнены в полном объеме. Урожайность по всем культурам превысила показатели прошлого года», — рассказал министр АПК и потребительского рынка Дмитрий Дегтярев.



По его словам, область полностью обеспечила себя кормами для животноводства, заготовив на одну условную голову скота почти 30 центнеров кормовых единиц. Собрано 777 тыс. т зерновых культур в бункерном весе, 282 тыс. т картофеля и 44 тыс. т овощей. В настоящий момент аграрии ведут сушку и закладку культур на зимнее хранение.



В 2019 году посевная площадь была выше уровня 2018 года на 2,3 тыс. гектаров и составила 772,3 тыс. гектаров. Увеличилась площадь многолетних и однолетних трав, зерновых и зернобобовых культур.



Напомним, в 2018 году в регионе было собрано 657 тыс. т зерна, 258 тыс. т картофеля, 40 тыс. т овощей.

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