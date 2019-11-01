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Суд обязал минздрав Свердловской области обеспечить лекарственными препаратами ребенка-инвалида

УрБК, Екатеринбург, 01.11.2019. Свердловский областной суд обязал региональное министерство здравоохранения обеспечить лекарственными препаратами ребенка-инвалида.



«Пятилетний житель Екатеринбурга страдает тяжелым наследственным заболеванием и является ребенком-инвалидом. В 2015 году консилиум врачей Российской детской клинической больницы Минздрава РФ установил диагноз мальчику и назначил ряд постоянных лекарств по жизненным показателям. Данная терапия является единственным эффективным методом лечения больных с подобным диагнозом», — сообщает пресс-служба облсуда.



Однако назначенные препараты «Карглумовая кислота» (Carbaglu) и 4-фенилбутират натрия (Ammonaps, Ambutyrate) не зарегистрированы на территории Российской Федерации и не включены в государственный реестр лекарственных средств, не входят в стандарт оказания медицинской помощи.



С 2016 года областной Минздрав обеспечивал ребенка незарегистрированным лекарственным препаратом Ammonaps за счет средств областного бюджета. Но по результатам проверки Счетной палатой Свердловской области было прекращено предоставление лекарственного препарата «в связи с нецелевым использованием бюджетных средств». Мать малыша как его законный представитель обращалась в областной Минздрав, но чиновники бездействовали.



Прокурор Ленинского района Екатеринбурга счел права ребенка на охрану здоровья и медицинскую помощь нарушенными и обратился с иском о возложении обязанности по лекарственному обеспечению в Ленинский районный суд Екатеринбурга. Он просил суд возложить на областной минздрав обязанность по финансированию и организации бесплатного обеспечения ребенка жизненно необходимыми лекарственными препаратами на весь период его нуждаемости в полном объеме до отмены данных препаратов. Также прокурор просил признать незаконным бездействие министерства здравоохранения Свердловской области.



Решением Ленинского районного суда Екатеринбурга иск прокурора, действующего в интересах несовершеннолетнего, был удовлетворен. Бездействие чиновников признано незаконным, на ответчика возложена обязанность по финансированию и организации бесплатного обеспечения ребенка-инвалида жизненно необходимыми лекарственными препаратами в нужном объеме.



Областное министерство здравоохранения обжаловало решение Ленинского районного суда в Свердловском областном суде, который оставил его без изменений.

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