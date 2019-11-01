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В Магнитогорске бывший главврач поликлиники осужден за хищение свыше 4,6 млн рублей из бюджета

УрБК, Челябинск, 01.11.2019. В отношении бывшего главного врача детской городской поликлиники № 8 Магнитогорска городским правобережным районным судом вынесен приговор по уголовному делу о хищении свыше 4,6 млн руб. бюджетных средств. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.



Женщина признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных частями 3, 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение и растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере», частью 1 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере».



В прокуратуре отмечают, что бывший врач с 2007 года по 2017 год похитила денежные средства путем издания приказов о производстве выплат стимулирующего характера подчиненным сотрудникам. При этом женщина либо завышала сумму стимулирующих выплат с целью хищения ее части, либо назначала премию с целью ее хищения в полном объеме. После получения денежных средств излишне выплаченные суммы возвращались подчиненными и присваивались главным врачом.



Данным способом за указанный период злоумышленница похитила денежные средства бюджетного медицинского учреждения в размере свыше 4,1 млн руб.



Кроме того, осужденная требовала от подчиненного работника передавать ей ежемесячно денежные средства, полученные в качестве заработной платы, причинив своими действиями материальный ущерб в размере 520 тыс. руб.



Судом виновная приговорена к 4 годам лишения свободы со штрафом в размере 500 тыс. руб., с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Мера пресечения изменена с домашнего ареста на заключение под стражу. Исковые требования потерпевших удовлетворены в полном объеме.



Арест, наложенный на движимое и недвижимое имущество, сохранен до исполнения наказания в виде штрафа и полного возмещения ущерба причиненного потерпевшим.

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