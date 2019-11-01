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Стоимость аренды жилья в крупных городах РФ за год выросла на 27%
1 ноябрь 2019 (12:52)
УрБК, Москва, 01.11.2019. Средние цены на арендное жилье в крупных городах России за год выросли на 27%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование «Авито Недвижимость».
Аренда жилья в целом по стране с октября 2018 года по октябрь 2019-го в среднем подорожала примерно на 13% — до 23 тыс. руб. в месяц.
В городах-миллионниках был зафиксирован более существенный рост. В Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Красноярске, Казани, Екатеринбурге, Омске средняя стоимость аренды жилья выросла на 27% — до 37 тыс. руб. в месяц. Цены на однокомнатные квартиры в крупных городах увеличились в среднем на 8% — до 20 тыс. руб. в месяц, двухкомнатные — на 21%, до 31 тыс. руб., трехкомнатные — на 40%, до 62 тыс. руб.
Аналитики «Авито Недвижимость» пояснили, что аренда квартир подорожала вслед за ростом цен на новостройки и вторичное жилье, который произошел из-за перехода девелоперов на эскроу-счета.
«С ростом стоимости жилья люди откладывают покупку и делают выбор в пользу долгосрочной аренды», — отмечают в «Авито Недвижимость».
Аренда жилья в целом по стране с октября 2018 года по октябрь 2019-го в среднем подорожала примерно на 13% — до 23 тыс. руб. в месяц.
В городах-миллионниках был зафиксирован более существенный рост. В Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Красноярске, Казани, Екатеринбурге, Омске средняя стоимость аренды жилья выросла на 27% — до 37 тыс. руб. в месяц. Цены на однокомнатные квартиры в крупных городах увеличились в среднем на 8% — до 20 тыс. руб. в месяц, двухкомнатные — на 21%, до 31 тыс. руб., трехкомнатные — на 40%, до 62 тыс. руб.
Аналитики «Авито Недвижимость» пояснили, что аренда квартир подорожала вслед за ростом цен на новостройки и вторичное жилье, который произошел из-за перехода девелоперов на эскроу-счета.
«С ростом стоимости жилья люди откладывают покупку и делают выбор в пользу долгосрочной аренды», — отмечают в «Авито Недвижимость».
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