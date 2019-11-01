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В Екатеринбурге на уборку снега ночью вышло почти 300 единиц спецтехники
1 ноябрь 2019 (12:36)
УрБК, Екатеринбург, 01.11.2019. Коммунальные службы Екатеринбурга продолжают устранять последствия сильного снегопада. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте администрации муниципалитета.
«По информации комитета благоустройства администрации Екатеринбурга, днем 31 октября для этих целей было задействовано 190 единиц техники и 482 дорожных рабочих. Тогда же службы благоустройства уральской столицы приступили к вывозке снега на специализированные полигоны. Всего в этот день было утилизировано 359 т снега», — говорится в сообщении.
Продолжилась работа по устранению последствий непогоды и в ночь с 31 октября на 1 ноября, когда на расчистке городских объектов улично-дорожной сети коммунальщики использовали 289 единиц спецтехники, в том числе, КДМ, тракторы, снегопогрузчики, самосвалы, грейдеры, шнекороторы, бульдозеры. На приборке улично-дорожной сети трудились 114 дорожных рабочих.
Сегодня днем, 1 ноября, процесс ликвидации последствий непогоды будет продолжен: планируется задействовать 193 единицы спецтехники и 445 дорожных рабочих.
«По информации комитета благоустройства администрации Екатеринбурга, днем 31 октября для этих целей было задействовано 190 единиц техники и 482 дорожных рабочих. Тогда же службы благоустройства уральской столицы приступили к вывозке снега на специализированные полигоны. Всего в этот день было утилизировано 359 т снега», — говорится в сообщении.
Продолжилась работа по устранению последствий непогоды и в ночь с 31 октября на 1 ноября, когда на расчистке городских объектов улично-дорожной сети коммунальщики использовали 289 единиц спецтехники, в том числе, КДМ, тракторы, снегопогрузчики, самосвалы, грейдеры, шнекороторы, бульдозеры. На приборке улично-дорожной сети трудились 114 дорожных рабочих.
Сегодня днем, 1 ноября, процесс ликвидации последствий непогоды будет продолжен: планируется задействовать 193 единицы спецтехники и 445 дорожных рабочих.
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