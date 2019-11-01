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Оптовый товарооборот Свердловской области в январе-сентябре сократился на 17%

В январе-сентябре 2019 года организации оптовой торговли на Среднем Урале продали товаров на 1 трлн 329,4 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 17,3% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.



«В январе-сентябре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года в организациях оптовой торговли увеличились физические объемы продажи отдельных продовольственных товаров, в том числе: колбасных изделий — в 1,9 раза, рыбы и продуктов рыбных переработанных (без рыбных консервов), а также хлеба и хлебобулочных изделий — в 1,8 раза, макаронных изделий и аналогичных мучных изделий — в 1,5 раза, растительных масел — на 25,6%, круп — на 20,3%, муки — на 19,8%, мяса и мяса птицы, кроме субпродуктов — на 12%, сливочного масла, паст масляных, масла топленого — на 5,2%», — говорится в сообщении.



Оптовые продажи мясных консервов снизились на 42%, сахара — на 38%, молока, кроме сырого — на 35,2%, соли пищевой — на 33,7%, кондитерских изделий — на 12,5%, сыров — на 6,2%, рыбных консервов — на 5,7%.

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