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Более 300 человек эвакуировано в результате пожара в ТЦ «Ботаника-Молл» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 01.11.2019. В Екатеринбурге произошел пожар в ТЦ «Ботаника-Молл», сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



Информация о возгорании поступила сегодня, 1 ноября в 10.30 по местному времени.



«На площади 1 кв. метр горело потолочное перекрытие в бутике на втором этаже. Благодаря сработке автоматической пожарной сигнализации удалось своевременно обнаружить возгорание и организовать эвакуацию людей. Из здания самостоятельно эвакуировались 320 человек. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.



Персонал торгового центра потушил возгорание первичными средствами пожаротушения до прибытия пожарно-спасательных подразделений. К месту пожара выехали 40 человек личного состава, 17 единиц спецтехники.



Причина произошедшего устанавливается.

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