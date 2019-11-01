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Сотрудники ГУ МЧС России по Свердловской области приведены в режим повышенной готовности
1 ноябрь 2019 (10:53)
УрБК, Екатеринбург, 01.11.2019. Главное управление МЧС по Свердловской области и подчиненные подразделения приведены в режим повышенной готовности c 09.00 1 ноября до 09.00 5 ноября. Это необходимо для оперативного реагирования на возможные ЧС и происшествия, сообщает пресс-служба ведомства.
Организовано дежурство руководящего состава, созданы оперативные группы для экстренного выезда на место возможных происшествий. На территории муниципальных образований организован мониторинг бесперебойного функционирования объектов жизнеобеспечения населения, проведены проверки наличия резерва оборудования и материалов, необходимых для скорейшего их восстановления в случае выхода из строя при чрезвычайных ситуациях.
В ведомстве отмечают, что под особым контролем сотрудников МЧС и органов местного самоуправления находятся объекты проведения массовых праздников, жилой сектор. Усилена разъяснительная работа с населением о соблюдении мер безопасности.
Мониторинг за ситуацией в муниципальных образованиях круглосуточно осуществляет центр управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС по Свердловской области.
Организовано дежурство руководящего состава, созданы оперативные группы для экстренного выезда на место возможных происшествий. На территории муниципальных образований организован мониторинг бесперебойного функционирования объектов жизнеобеспечения населения, проведены проверки наличия резерва оборудования и материалов, необходимых для скорейшего их восстановления в случае выхода из строя при чрезвычайных ситуациях.
В ведомстве отмечают, что под особым контролем сотрудников МЧС и органов местного самоуправления находятся объекты проведения массовых праздников, жилой сектор. Усилена разъяснительная работа с населением о соблюдении мер безопасности.
Мониторинг за ситуацией в муниципальных образованиях круглосуточно осуществляет центр управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС по Свердловской области.
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