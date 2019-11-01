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С 1 ноября в РФ начинается электронная сертификация молока, кисломолочной продукции и мороженого
1 ноябрь 2019 (10:31)
УрБК, Москва, 01.11.2019. С 1 ноября 2019 года в России молоко, кисломолочная продукция и мороженое входят в систему электронной ветеринарной сертификации «Меркурий». Соответствующий приказ Минсельхоза опубликован на портале правовой информации.
Разработчиком и оператором системы является Россельхознадзор. «Меркурий» позволяет выявлять подозрительные операции и принимать меры в случае подтверждения незаконной деятельности. Внедрение системы также способствует повышению качества и безопасности продукции, закупаемой для бюджетных учреждений, таких как детские сады, больницы и школы.
В ведомстве отмечают, что молочная отрасль готова к внедрению системы «Меркурий». За октябрь 2019 года на всю животноводческую продукцию было оформлено 226,8 млн электронных ветеринарных сертификатов, из них на готовую молочную продукцию — 57,9 млн документов (26%). При этом роста цен и перебоев с поставками молока не ожидается.
Система «Меркурий» заработала в РФ с 1 июля 2018 года. Тогда в нее вошли сгущенное молоко и сливки, сливочное масло, сыры и другая готовая молочная продукция.
Разработчиком и оператором системы является Россельхознадзор. «Меркурий» позволяет выявлять подозрительные операции и принимать меры в случае подтверждения незаконной деятельности. Внедрение системы также способствует повышению качества и безопасности продукции, закупаемой для бюджетных учреждений, таких как детские сады, больницы и школы.
В ведомстве отмечают, что молочная отрасль готова к внедрению системы «Меркурий». За октябрь 2019 года на всю животноводческую продукцию было оформлено 226,8 млн электронных ветеринарных сертификатов, из них на готовую молочную продукцию — 57,9 млн документов (26%). При этом роста цен и перебоев с поставками молока не ожидается.
Система «Меркурий» заработала в РФ с 1 июля 2018 года. Тогда в нее вошли сгущенное молоко и сливки, сливочное масло, сыры и другая готовая молочная продукция.
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