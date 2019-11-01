Владимир Зотов о перспективах курса рубля после снижения ставки ФРС США

Владимир Зотов, операционный директор казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР)

Фотография предоставлена пресс-службой УБРиР

Федрезерв США принял решение об очередном снижении ставки до 1,75-2%. Это уже третье подряд снижение ставки на 25 б.п. Впрочем, рынок ожидал такого решения, а американский регулятор давно не шел против надежд инвесторов.О планируемом снижении ставки намекала неопределенность в торговом конфликте с Китаем, ослабление производства в США и умеренные инвестиции в бизнес.Примечательно, что Дональд Трамп неоднократно требовал у Федрезерва снижения ставки вплоть до отрицательного уровня. Накануне он заявил, что ФРС обязана простимулировать экономический рост. Вполне возможно, что его намерения разогнать экономику по средствам удешевления денег приближаются к цели.Снижением ставки Федрезерв простимулировал аппетит к рискам, а также дал возможность снизить ставки развивающимся рынкам. В России же регулятор сможет продолжить политику снижения ключевой, чем простимулирует операции керри-трейд, а также повысит спрос на национальную валюту.Фактически само снижение ставки никак не повиляло на рынок фьючерсов, потому что оно уже было заложено в инвестиционные ожидания. Все самое интересное началось после пресс-конференции Джерома Пауэлл. Он дал понять инвесторам, что дальнейшего снижения ставки, скорее всего, не будет до конца года, а также заявил, что теперь ставка будет ориентироваться на инфляцию, уровень занятости населения и экономическую ситуацию мирового рынка. Тогда вместо ожидаемого снижения рубля национальная валюта немного подросла и торговалась на уровне 64,11 рубля за доллар США (+0,16).Национальную валюту поддержала растущая цена на нефть эталонных марок. Это произошло из-за сообщения о приостановлении работ одного из ведущих трубопроводов в Кушинге — из-за разлива нефти в Северной Дакоте.Однако сценарий дальнейшего роста рубля маловероятен. Тенденция нефти к удешевлению из-за угрозы рецессии экономики и международных войн, а также снижение ставок ведущими Центробанками, в том числе Центробанком России, ведет к удешевлению рубля, снижению инфляционных рисков и увеличению экономического потенциала страны.До конца года, с учетом сложившейся ситуации на рынках, рубль будет стремиться к отметке 64-65,5 рубля за долл. США.