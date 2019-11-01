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Уборка снега в Екатеринбурге идет в круглосуточном режиме

1 ноябрь 2019 (10:03)

УрБК, Екатеринбург, 01.11.2019. Первый заместитель главы Екатеринбурга Александр Ковальчик провел заседание оперативного штаба по уборке снега в городе. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте администрации муниципалитета.

«На заседании штаба руководители районных администраций и их заместители по вопросам благоустройства отчитались о проделанной за день работе (31 октября — прим. ред.). Отметим, что территориальные дорожно-эксплуатационные управления (ДЭУ) переведены на зимний регламент работы, а службы благоустройства всех семи административных районов города трудятся в усиленном режиме», — говорится в сообщении.

Также на заседании штаба поднят вопрос уборки территорий городских автопарковок. Как отметила председатель комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова, необходимо синхронизировать работу всех служб, задействованных в уборке снега: каждый должен знать свои обязанности и согласовывать их с другими участниками процесса.

«Александр Ковальчик поставил перед городскими коммунальными службами задачу за завтрашний день и ближайшие выходные максимально привести город в порядок перед праздником 4 ноября. Особое внимание, по его заявлению, следует обратить на маршруты общественного транспорта, гостевые маршруты, а также подъезды к больницам и детским садам», — говорится в сообщении.

В ближайшие дни синоптики прогнозируют продолжение сильного снегопада, в связи с чем работа по уборке снега будет вестись в усиленном круглосуточном режиме.

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