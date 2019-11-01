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В Екатеринбурге прошла церемония закрытия Всемирного дня городов ООН-Хабитат
1 ноябрь 2019 (09:22)
УрБК, Екатеринбург, 01.11.2019. Торжественная церемония закрытия Всемирного дня городов ООН-Хабитат прошла 31 октября 2019 года в Конгресс-холле «Екатеринбург-ЭКСПО». Об этом говорится в сообщении на официальном сайте администрации муниципалитета.
Исполнительный директор ООН-Хабитат Маймуна Мохд Шариф особо отметила географию представителей форума — в нем участвовали более 650 человек из 42 стран мира.
«От имени генерального секретаря ООН я благодарю главу Екатеринбурга Александра Высокинского за потрясающую атмосферу праздника Всемирного дня городов. Мы не ошиблись, выбрав ваш город столицей проведения саммита», — подчеркнула исполнительный директор ООН-Хабитат.
В свою очередь глава Екатеринбурга поблагодарил Маймуну Мохд Шариф за оказанную уральской столице честь и отметил значимость проведенного мероприятия.
«Уважаемые гости, коллеги, партнеры! Нам немного грустно. Мероприятие, готовившееся целый год, заканчивается. Благодарю всех участников секций и панельных заседаний за озвученный опыт. Для Екатеринбурга это очень важно. Город — наш общий дом. И мы сделали первый шаг в обсуждении развития мегаполисов. Искренно благодарю госпожу Шариф за доверие. Для нас это новация и ответственность. Хочу пожелать всем городам новых горизонтов, а их жителям — качественной и комфортной жизни», — сказал Александр Высокинский.
Исполнительный директор ООН-Хабитат, говоря о передаче Екатеринбургом знамени Всемирного дня городов Абу-Даби, отметила, что уральская столица привлекает туристов, инвестиции и становится точкой притяжения.
«Если Екатеринбург захочет еще раз провести Всемирный день городов, мы будем только рады!», — отметила Маймуна Мохд Шариф.
Исполнительный директор ООН-Хабитат Маймуна Мохд Шариф особо отметила географию представителей форума — в нем участвовали более 650 человек из 42 стран мира.
«От имени генерального секретаря ООН я благодарю главу Екатеринбурга Александра Высокинского за потрясающую атмосферу праздника Всемирного дня городов. Мы не ошиблись, выбрав ваш город столицей проведения саммита», — подчеркнула исполнительный директор ООН-Хабитат.
В свою очередь глава Екатеринбурга поблагодарил Маймуну Мохд Шариф за оказанную уральской столице честь и отметил значимость проведенного мероприятия.
«Уважаемые гости, коллеги, партнеры! Нам немного грустно. Мероприятие, готовившееся целый год, заканчивается. Благодарю всех участников секций и панельных заседаний за озвученный опыт. Для Екатеринбурга это очень важно. Город — наш общий дом. И мы сделали первый шаг в обсуждении развития мегаполисов. Искренно благодарю госпожу Шариф за доверие. Для нас это новация и ответственность. Хочу пожелать всем городам новых горизонтов, а их жителям — качественной и комфортной жизни», — сказал Александр Высокинский.
Исполнительный директор ООН-Хабитат, говоря о передаче Екатеринбургом знамени Всемирного дня городов Абу-Даби, отметила, что уральская столица привлекает туристов, инвестиции и становится точкой притяжения.
«Если Екатеринбург захочет еще раз провести Всемирный день городов, мы будем только рады!», — отметила Маймуна Мохд Шариф.
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