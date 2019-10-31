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Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в III квартале сократилась на 32%

31 октябрь 2019 (15:15)

УрБК, Москва, 31.10.2019. В III квартале 2019 года чистая прибыль Сбербанка по МСФО составила 156,1 млрд руб., что на 31,6% меньше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится на сайте кредитной организации.

Снижение чистой прибыли в Сбербанке связывают с убытком от продажи турецкого Denizbank.

«За III квартал 2019 года Сбербанк заработал чистую прибыль от продолжающейся деятельности в размере более 230 млрд руб. С учетом эффекта от продажи Denizbank совокупная прибыль Группы за отчетный период составила 156,1 млрд руб. В результате сделки достаточность базового капитала выросла на 123 б. п.», — говорится в сообщении.

За 9 месяцев 2019 года чистая прибыль Сбербанка составила 633 млрд руб. (минус 3,4% к 2018 году).

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