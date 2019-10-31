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Официальный курс доллара США снизился на 10 коп., евро вырос на 18 коп.

31 октябрь 2019 (14:52)

УрБК, Москва, 31.10.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 ноября 2019 года. Курс долл. США снизился на 10 коп. до 63,77 руб., евро вырос на 18 коп. до 71,19 руб.

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