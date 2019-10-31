Новости дня
На Южном Урале внедрили систему бережливого производства Росатома
31 октябрь 2019 (14:37)
УрБК, Челябинск, 31.10.2019. Систему бережливого производства, являющуюся одним из ключевых элементов Производственной системы Росатома (ПСР), внедрили на предприятиях и в социальных центрах Челябинской области. Об этом сообщает ГТРК «Южный Урал».
Так, полгода назад транспортники перешли на техпроцессы по стандартам Росатома. В результате удалось в разы сократить время ремонта подвижного состава, а, следовательно, и время ожидания пассажирами трамваев и троллейбусов.
«Мы выработали так называемые «чек-листы», по которым слесаря, сотрудники предприятия должны выполнять определенный перечень действий, чтобы определить и исключить поломку подвижного состава», — сообщил директор ООО «ЧелябГЭТ» Александр Павлюченко.
Чтобы пенсионеры не чувствовали себя обделенными, был создан центр соцобслуживания, где можно сыграть в бильярд, нарды, научиться оказывать первую помощь или петь. Чтобы сделать его доступнее для пожилых людей, применены новые технологии.
«Это «QR» код. Это для трудоспособных детей, которые имеют смартфоны. По коду они могут попасть на наш сайт, скачать необходимые бланки документов, чтобы их родители могли посещать наше отделение», — пояснила директор комплексного центра по социальному обслуживанию населения Ирина Лось.
Кроме того, предприятия региона теперь работают по единой системе. 5С — сортировка, соблюдение порядка, содержание в чистоте, стандартизация и совершенствование. Пять правил Росатома призваны повысить культуру производства.
«Я увидел, что трамваи стали ремонтировать в четыре раза быстрее, троллейбусы — в два раза. Наши методы работают и в поликлиниках, и в котельных, и в трамвайных депо. Они должны ничем не отличаться от завода Росатома, который строит оборудование на атомной станции», — сказал директор по развитию ПСР Госкорпорации «Росатом» Сергей Обозов.
Отметим, что все указанные меры являются частью программы «Эффективный регион». Цель — приблизить власть к человеку, отметил губернатор Алексей Текслер на совещании с представителями «Росатома».
Совместный с госкорпорацией проект должен повысить качество жизни южноуральцев за счет оптимизации в сфере ЖКХ, транспорта, дорожного хозяйства, региональных и муниципальных служб.
Так, полгода назад транспортники перешли на техпроцессы по стандартам Росатома. В результате удалось в разы сократить время ремонта подвижного состава, а, следовательно, и время ожидания пассажирами трамваев и троллейбусов.
«Мы выработали так называемые «чек-листы», по которым слесаря, сотрудники предприятия должны выполнять определенный перечень действий, чтобы определить и исключить поломку подвижного состава», — сообщил директор ООО «ЧелябГЭТ» Александр Павлюченко.
Чтобы пенсионеры не чувствовали себя обделенными, был создан центр соцобслуживания, где можно сыграть в бильярд, нарды, научиться оказывать первую помощь или петь. Чтобы сделать его доступнее для пожилых людей, применены новые технологии.
«Это «QR» код. Это для трудоспособных детей, которые имеют смартфоны. По коду они могут попасть на наш сайт, скачать необходимые бланки документов, чтобы их родители могли посещать наше отделение», — пояснила директор комплексного центра по социальному обслуживанию населения Ирина Лось.
Кроме того, предприятия региона теперь работают по единой системе. 5С — сортировка, соблюдение порядка, содержание в чистоте, стандартизация и совершенствование. Пять правил Росатома призваны повысить культуру производства.
«Я увидел, что трамваи стали ремонтировать в четыре раза быстрее, троллейбусы — в два раза. Наши методы работают и в поликлиниках, и в котельных, и в трамвайных депо. Они должны ничем не отличаться от завода Росатома, который строит оборудование на атомной станции», — сказал директор по развитию ПСР Госкорпорации «Росатом» Сергей Обозов.
Отметим, что все указанные меры являются частью программы «Эффективный регион». Цель — приблизить власть к человеку, отметил губернатор Алексей Текслер на совещании с представителями «Росатома».
Совместный с госкорпорацией проект должен повысить качество жизни южноуральцев за счет оптимизации в сфере ЖКХ, транспорта, дорожного хозяйства, региональных и муниципальных служб.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Лесном запустят «Бережливый умный город»
- Евгений Куйвашев и Алексей Лихачев обсудили перспективы сотрудничества Свердловской области и Росатома
- Росатом мотивирует студентов
- Специалисты ОАО «УЭХК» презентовали в Новоуральске производственную систему «Росатом»
- Дополнительные налоги, которые будут поступать в Свердловскую область от реализации проектов корпорации Росатом, будут направляться в бюджеты Лесного, Новоуральска и Заречного