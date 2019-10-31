Новости дня

На Южном Урале внедрили систему бережливого производства Росатома

УрБК, Челябинск, 31.10.2019. Систему бережливого производства, являющуюся одним из ключевых элементов Производственной системы Росатома (ПСР), внедрили на предприятиях и в социальных центрах Челябинской области. Об этом сообщает ГТРК «Южный Урал».



Так, полгода назад транспортники перешли на техпроцессы по стандартам Росатома. В результате удалось в разы сократить время ремонта подвижного состава, а, следовательно, и время ожидания пассажирами трамваев и троллейбусов.



«Мы выработали так называемые «чек-листы», по которым слесаря, сотрудники предприятия должны выполнять определенный перечень действий, чтобы определить и исключить поломку подвижного состава», — сообщил директор ООО «ЧелябГЭТ» Александр Павлюченко.



Чтобы пенсионеры не чувствовали себя обделенными, был создан центр соцобслуживания, где можно сыграть в бильярд, нарды, научиться оказывать первую помощь или петь. Чтобы сделать его доступнее для пожилых людей, применены новые технологии.



«Это «QR» код. Это для трудоспособных детей, которые имеют смартфоны. По коду они могут попасть на наш сайт, скачать необходимые бланки документов, чтобы их родители могли посещать наше отделение», — пояснила директор комплексного центра по социальному обслуживанию населения Ирина Лось.



Кроме того, предприятия региона теперь работают по единой системе. 5С — сортировка, соблюдение порядка, содержание в чистоте, стандартизация и совершенствование. Пять правил Росатома призваны повысить культуру производства.



«Я увидел, что трамваи стали ремонтировать в четыре раза быстрее, троллейбусы — в два раза. Наши методы работают и в поликлиниках, и в котельных, и в трамвайных депо. Они должны ничем не отличаться от завода Росатома, который строит оборудование на атомной станции», — сказал директор по развитию ПСР Госкорпорации «Росатом» Сергей Обозов.



Отметим, что все указанные меры являются частью программы «Эффективный регион». Цель — приблизить власть к человеку, отметил губернатор Алексей Текслер на совещании с представителями «Росатома».



Совместный с госкорпорацией проект должен повысить качество жизни южноуральцев за счет оптимизации в сфере ЖКХ, транспорта, дорожного хозяйства, региональных и муниципальных служб.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">31 октябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 14:37</span><br /><strong>На Южном Урале внедрили систему бережливого производства Росатома</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Челябинск, 31.10.2019. Систему бережливого производства, являющуюся одним из ключевых элементов Производственной системы Росатома (ПСР), внедрили на предприятиях и в социальных центрах Челябинской области. Об этом сообщает ГТРК «Южный Урал».</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091024-na-yuzhnom-urale-vnedrili-sistemu-berezhlivogo-proizvodstva-rosatoma.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: