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В Екатеринбурге на уборку снега вышли 129 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 31.10.2019. Коммунальные службы Екатеринбурга оперативно устраняют последствия снегопада. Об этом сообщает информационный портал города.



По информации комитета благоустройства администрации Екатеринбурга, с утра для уборки улиц уральской столицы было задействовано 208 дорожных рабочих и 129 единиц спецтехники, в том числе тракторы, самосвалы, фронтальные погрузчики, вакуумные дорожные и тротуарные машины.



Работа по очистке улиц города продолжится в течение всего дня. Кроме того, оперативные бригады коммунальщиков будут работать и в ночную смену.



«Сейчас во всех районах города службы благоустройства с помощью людей и техники убирают с улиц снег, а также проводят противогололедную обработку — тротуары посыпаются мелкофракционным песком, проезжая часть обрабатывается специальными материалами. Для этих целей коммунальщики используют комбинированные дорожные машины, которые посыпают скользкую дорог, а также прометают проезжую часть и сплуживают снег», — говорится в сообщении.

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