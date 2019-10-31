Новости дня
Объем выполненных строительных работ в Свердловской области в январе-сентябре сократился на 4%
31 октябрь 2019 (12:00)
УрБК, Екатеринбург, 31.10.2019. Объем выполненных строительных работ в Свердловской области в январе-сентябре 2019 года составил 142,3 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 4% меньше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.
«На 1 октября 2019 года объем заключенных договоров строительного подряда и прочих заказов (контрактов) по строительным организациям (без субъектов малого предпринимательства и организаций, средняя численность работников которых не превышает 15 человек) составил 6,3 млрд руб., что обеспечит формирование производственной программы на 1,3 месяца», — говорится в сообщении.
«На 1 октября 2019 года объем заключенных договоров строительного подряда и прочих заказов (контрактов) по строительным организациям (без субъектов малого предпринимательства и организаций, средняя численность работников которых не превышает 15 человек) составил 6,3 млрд руб., что обеспечит формирование производственной программы на 1,3 месяца», — говорится в сообщении.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Объем выполненных строительных работ в Свердловской области сократился на 4,4%
- Объем строительных работ в Свердловской области в I квартале упал на 8,9%
- Объем строительных работ в Свердловской области в январе-марте упал на 8,9%
- Объем строительных работ в I квартале 2015 года в Свердловской области сократился на 3,2%
- С начала 2010 года объемы строительства жилых домов в Свердловской области сократились на 8,9%