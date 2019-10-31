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В Екатеринбурге с 1 ноября изменят маршрут следования 76-го автобуса

УрБК, Екатеринбург, 31.10.2019. С 1 ноября ЕМУП «Городской транспорт» меняет схему движения маршрута № 76 «Зоологическая — Синие камни». Как сообщается на официальном портале Екатеринбурга, это будет сделано для улучшения качества обслуживания граждан.



Меняется место посадки и высадки пассажиров. Конечный пункт маршрута «Зоологическая» перенесен на остановку «Контрольная» — таким образом, маршрут будет продлен.



В сторону микрорайона Синие Камни автобусы будут следовать по улицам Амундсена — Волгоградская — Московская и далее по действующему маршруту. Также по просьбам горожан вводятся дополнительные остановки: «Отрадная» на улице Репина, «Волгоградская» на улице Волгоградской, «Островского» на улице Московской.



В сторону остановки «Контрольная» общественный транспорт пойдет по улицам Шаумяна — Щорса — Московская — Островского — Волгоградская — Амундсена — Бардина — Зоологическая — Ухтомская — Репина. Появятся остановки: «Циолковского» (улица Московская), «Островского» (улица Островского), «Новомосковская» и «Отрадная» (улица Репина).

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