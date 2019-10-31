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В 2020 году в Свердловской и Челябинской областях тарифы за коммунальные услуги повысятся на 3,6%

31 октябрь 2019 (10:28)

УрБК, Екатеринбург, 31.10.2019. В 2020 году в Свердловской и Челябинской областях тарифы за коммунальные услуги повысятся на 3,6%. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ.

Повышение тарифов планируется со II полугодия 2020 года. Отметим, наибольшее повышение планируется в Чеченской Республике — 6,5%, Кабардино-Балкарской Республике — 5,4%, Республике Дагестан — 5,2%. В Москве размер оплаты вырастет на 5%, в Санкт-Петербурге — на 3,8%.

В 2019 году традиционный рост тарифов ЖКХ был разбит на два этапа: 1,7% в январе и на 2,4% в июле в среднем по стране. В каждом регионе повышение тарифов неоднородно, правительство РФ отдельно устанавливает средние индексы платы.

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